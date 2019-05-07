Genel af, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi konusu gündeme geldi. Bu konuların görüşülmesini takip eden vatandaşlar Meclis açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Onun Meclis'e gelmesinden sonra ise genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge, genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası ne zaman Meclis'e gelecek işte en son durum

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

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