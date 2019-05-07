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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:22

, , , , en son durum nedir? 'e ne zaman gelecek?

'in gündemi yoğun. nden ya, den na kadar çok önemli konularda değişiklikler yapılacak. 3600 ek gösterge, , yeni askerlik sistemi Meclis'te görüşülecek mi? 24 Şubat tarihinde çalışmalarına ara veren 23 Nisan'da özel gündemle toplandı. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak. Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, ceza indirimi gibi konuların gündemde yer alması bekleniyor.

Genel af, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi konusu gündeme geldi. Bu konuların görüşülmesini takip eden vatandaşlar Meclis açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Onun Meclis'e gelmesinden sonra ise genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge, genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası ne zaman Meclis'e gelecek işte en son durum

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

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