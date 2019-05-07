Mazbatası alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun hayatı, ailesi ve eşi Dilek imamoğlu kimdir araştırmaları devam ediyor. 1995 yılında evlenen çiftin 3 çocuğu var. Dilek İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm bölümü mezunu ve 45 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu kimdir? 2009 yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediyesi İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte son günlerde biyografisi büyük merak konusu olan Ekrem İmamoğlu hakkında tüm bilgiler... 1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

TRABZONSPOR'DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Okul yıllarında amatör olarak futbol ile ilgilenen İmamoğlu daha sonra iş hayatına atılmıştır. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

İŞ HAYATI

1992 senesinde inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Ekrem İmamoğlu Biyografisi

SİYASİ KARİYERİ

- 2009 senesinde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu.

- 2014 senesi Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

- 2019 senesinde düzenlenecek olan yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır.

Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Dilek İmamoğu İstanbul Ünüversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü bitirmiştir. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlar ve 18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlenmişlerdir.

Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR

Selim'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Ayrıca basketbolla ilgileniyor. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden de dereceyle mezun olmuş.

3 çocuğu olan Ekrem İmamoğlu'nun ortanca oğlu Semih İmamoğlu ise 8. sınıfa gidiyor. Evin en küçük ve tek kız çocuğu ise Beren İmamoğlu henüz 2. sınıfa gidiyor.