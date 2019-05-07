Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan'dan ’YA alev uyarısı

Başkan Erdoğan, toplantısında ittifak uyarısı yaptı: Kurucu değerlere sahip çıkın. tartışmasını alevlendirmeyin.


Cumhurbaşkanı , Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı'nda mesajı verdi:

Türkiye'nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S-400'ler meselesi yüzünden böyle tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Eğilimimiz hakkında spekülasyonlar üretmek; bizi tarihimizi ve coğrafi konumumuzu anlamamaktır.

Biz NATO'daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Müttefiklerimizin terör örgütü olarak kabul ettiği yapılara karşı tedbir almalarını istiyoruz.

Türkiye'nin ve 'nin 'deki meşru hakları da tartışma götürmez. NATO'nun bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz.

İttifakın güneydoğusundaki Akdenizli bir ülke olan için, ortaklarımız aynı zamanda birim komşularımızdır. Üzerimize düşeni yapmaya devam edecek, yeni fikirler geliştirme gayreti içinde olacağız. Kısa vadeli hesaplardan ziyade, orta ve uzun vadeli çıkarlarımıza odaklanarak, NATO'yu daha da güçlendireceğimize inanıyorum.



Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nün balkonunda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile sohbet etti. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili de NATO'nun desteğini beklediklerini söyledi.



İLK İFTAR YİNE ŞEHİT AİLELERİNE
Erdoğan, geleneksel olarak Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı. Erdoğan, özetle şöyle dedi: Milletimiz, şehit yakınlarını teröristler olarak yaftalayan, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan NATO’YA alev uyarısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri