6 Mayıs YSK son dakika seçim yenilenecek mi? YSK ne karar verdi? YSK İstanbul seçim kararı ne oldu? İstanbul seçimlerinin üzerinden 36 gün geçerken gözler bugün bir kez daha YSK'ya döndü. Saat 14.30'da başlayacak İstanbul seçiminin iptaline ilişkin nihai görüşmeden son dakika haberler bekleniyor. Çalışmaların uzaması durumunda, İstanbul kararının yarın veya Çarşamba gününe kalabileceği de belirtiliyor. YSK, AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan, sandık kurullarının oluşumu ve kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığına yönelik bilgi talep etmişti. İstanbul seçimlerinin veya Maltepe ile Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi kararı alınması durumunda, YSK'nın daha önce belirlediği tarih olan 2 Haziran'da İstanbullular bir kez daha sandık başına gidecek. Ancak, YSK'nın bu tarihi değiştirme yetkisi de bulunuyor. Seçimlerin yenilenmesi hâlinde, kanuna göre adaylar ve seçmen listeleri üzerinde bir değişiklik yapılamıyor. Aday değişikliği ölüm veya istifa hâlinde mümkün olabiliyor.

YSK'nın önündeki seçenekler

AK Parti ve MHP İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin ayrı ayrı itiraz başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca, AK Parti Büyükçekmece'de hem büyükşehir belediye başkanlığı, hem de ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptalini istemişti. MHP' de aynı başvuruyu Maltepe için yapmıştı. YSK bu dört başvuruyu seçimlerle ilgili 'Tam kanunsuzluk' hâli olup olmadığına bakarak karara bağlayacak. YSK, seçimlerin iptaline ilişkin başvuruların tamamını kabul veya reddedebileceği gibi, Maltepe ve Büyükçekmece'yi kabul edip İstanbul başvurusunu reddetme ihtimali de bulunuyor.

Seçim yenilenirse ne olacak?

İstanbul seçimlerinin veya Maltepe ile Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesi kararı alınması durumunda, YSK'nın daha önce belirlediği tarih olan 2 Haziran'da İstanbullular bir kez daha sandık başına gidecek. Ancak, YSK'nın bu tarihi değiştirme yetkisi de bulunuyor. Seçimlerin yenilenmesi hâlinde, kanuna göre adaylar ve seçmen listeleri üzerinde bir değişiklik yapılamıyor. Aday değişikliği ölüm veya istifa hâlinde mümkün olabiliyor.

Aynı seçmen listeleri geçerli olacak

YSK'nın 31 Mart seçimleri konusunda yayımladığı genelgede, seçimlerin yenilenmesi hâlinde, aynı seçmen listelerinin geçerli olacağı belirtilmişti. Ancak, varsa kısıtlı seçmenlerin ayıklaması yapılacak. Ayrıca, genellikle muhtarlık seçimleri için seçmen kütüğünü memleketine taşıyan seçmen, seçimlerin yenilenmesi hâlinde İstanbul seçimlerinde yine oy kullanamayacak.

Sandık kurulları değişecek

YSK'nın seçimleri yenileme kararı alması durumunda, sandık kurulları ile ilgili değişikliğe de gidilecek. 31 Mart'ta kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve bir üyenin yerine, memurlar arasından görevlendirme yapılacak.

ARA KARARLAR

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre vermişti. İlgili ilçe seçim kurullarının araştırma yapması için verilen beş günlük sürenin dolmasının ardından araştırma sonuçlarını 29 Nisan Pazartesi günü YSK'ye göndermesi öngörülüyor.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de ara karar veren Kurul, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan da MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları beş gün içinde araştırmasını istemişti. Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarının, verilen süre gereği en geç 30 Mart Salı günü YSK'ye araştırma sonuçlarını göndermesi bekleniyor.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını ise ilçe seçim kurullarından gelecek araştırma sonuçlarına göre inceleyecek.

Tüm bu araştırmaların tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.

İTİRAZ DİLEKÇELERİ

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı belirtilmişti.

RECEP ÖZEL: DELİLLERİMİZ SAĞLAM SEÇİMLER YENİLENECEK

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi Recep Özel: Delillerimiz sağlam seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi ve AK Parti Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Recep Özel: Oyların tamamı sayılsaydı Binali Bey ipi göğüslemişti. Yeni bir seçimde yine kazanacağına inanıyorum.

Türkiye nefesini tuttu; YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında vereceği kararı bekliyor. AK Parti'nin 9 başlıkta yaptığı olağanüstü itiraz başvurunun 8'ini gündemine alan YSK, 6 Mayıs Pazartesi (bugün) görüşmelere başlayacak. İstanbul'daki itiraz sürecini ilk günden bu yana takip eden Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve AK Parti Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Recep Özel son gelişmeleri derğerledirdi. Yapılan başvurular, ortaya konulan deliller ışığında İstanbul seçimlerinin mutlaka yenileneceğini düşünen Recep Özel "Oyların tamamı sayılsaydı İstanbul seçimlerini Binali Bey ipi göğüslemişti. Yenilenmesi durumunda yine kazanacağına inanıyorum" dedi.

TAMAMI SAYILSAYDI...

Recep Bey İstanbul seçimlerinde yaşanan usülsüzlükler, seçim sonuçlarını da şaibeli hale getirdi ve şimdi YSK'dan gelecek son sözü bekliyoruz. Eğer bütün sandıklar açılsaydı tartışma bu noktaya gelir miydi?

YSK'ya birçok kez dilekçe verdik. Maalesef 4 ilçede tamamen sayıldı. İki ilçede ise sadece bir seçim kurulunda yeniden sayılma kararı alabildik. Oyların sadece yüzde 10'a yakın bir bölümü yeniden sayıldı. Farkın hızla nasıl kapandığını bütün Türkiye gördü. İddia ediyorum, oyların tamamı yeniden sayılsaydı fark bizim lehimize olacaktı ve Sayın Binali Yıldırım İstanbul'da ipi göğüslemişti.

AK Parti olağanüstü başvurusunu yaptı. Artık gözler YSK'da. Yaptığınız başvuruların tamamı gündeme alındı mı?

Biz 9 ana başlıkta olağanüstü itiraz başvurumuzu yaptık. Kısıtlı, zihinsel engelli seçmenler vardı. Tutuklu ve hükümlü seçmenler vardı. Boş sayımdöküm cetvelleri ve boş oy pusulaları vardı. Bir de kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri vardı. 9 talebimizin 8'i YSK gündemine alındı. Sadece KHK'lılarla ilgili yaptığımız başvuru reddedildi. Biz bu talebimizi de yenileyeceğiz.

YSK'NIN KARARINA SAYGILIYIZ

CHP'nin sık sık gündeme getirdiği hatta bunu tehdide vardırdığı bir argüman var. "AK Parti YSK üzerinde baskı kuruyor deniliyor. Gerçekten baskı kuruyor musunuz?

Nerede ve ne şekilde baskı kurmuşuz? Bu iddiayı ortaya atanlar bunu da ispat etmeli. Yoksa müfreti durumuna düşerler. Önce kendileri tehdidi bıraksınlar. Bakın biz kamuoyunda sık sık vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bunun altını çizdi. YSK'nın vereceği karar bizi üzse de, şeriatın kestiği parmak acımaz düsturu ile her karara saygılıyız, diyoruz. Kararı beğensek de beğenmesek de. Aynısını CHP söyleyebiliyor mu?

CHP MADEM KENDİNDEN EMİN O HALDE HODRİ MEYDAN

YSK artık karar için toplanıyor. Siz süreci en başından bu yana takip eden bir isim olarak YSK'nın vereceği karardan ümitli misiniz?

Verilecek karara elbette saygımız var. Ancak ben elimizdeki delillerden yola çıkarak seçimlerin yenileneceğine eminim.

İstanbul Belediyesi'ne "T.C" başlığı eklenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin söylediği gibi siz Ekrem İmamoğlu'nun o koltukta rahat oturacağını mı düşünüyorsunuz. Bazı yerlere finans aktarılacak, kadrolar paylaştırılacak. CHP demek şekilcilik demektir. T.C ekleyince ne oldu siz bir düşman mevzisini mi kazandınız? Orası Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi değil mi? HDP/PKK ile kolkola gezip sonra bu tür ucuz reklam yapacaksınız. Samimi değilsiniz.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumunda AK Parti'nin kazanacağına inanıyor musunuz?

CHP gerçekten seçimlerin yenilenmesi durumunda oyunu arttıracağını düşünüyor. O zaman hodri meydan. Bu kadar şaibeli bir seçimin yenilenmesi noktasında engelleyici olmasınlar. YSK üyelerini tehdit etmesinler. Ortada yolsuzluk ve şaibe bulaşmış bir seçim var. Biz iddialıyız ve seçimin tekrarlanması durumunda farklı olarak kazanacağımızı düşünüyoruz. İstanbul'u zaten kazanmıştık, yenilenirse yine kazanacağız.

CHP, YSK'YI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR

Başta Engin Altay ve Seyit Torun olmak üzere CHP'li yöneticilerin YSK hakkında tehdit dili kullandığına şahit oluyoruz. Bu bir çelişki değil mi?

Evet bunları üzülerek takip ediyoruz. "Kızılay'da dolaşamazlar, yüzlerine tükürürler" şeklinde tehdit içerikli sözlere şahit oluyoruz. CHP bu sözlerle kendi gerçek yüzünü ortaya koymuş oluyor. Biz bu tahriklere kapılmayacağız. Yargı kararlarını elbette eleştirebilirsiniz. Ama şantaj ve tehdit bir siyasetçiye yakışmaz. CHP tehdit dili ile YSK'yı etkilemeye çalışıyor.

Geçmiş içtihatlara baktığınızda yaptığınız başvuruların bir seçim iptaline gerekçeoluşturabileceğini düşünüyor musunuz?

Bakın sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesi meselesi 2018 yılından bu yana uygulanıyor. Burada yeni bir uygulama var. Geçmiş sandık kurulları ile mukayese etmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir kararı var. Bu iptal sebebidir. Seçimin yenilenmesinden başka bir yolu ya da formülü yok bu işin.

Binali Yıldırım: YSK'daki hakimler tehditlerle karar değiştirmez

Binali Yıldırım, "YSK'nin kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirilmesi bizim işimiz değil. Başından beri söylediğimiz gibi YSK'nin verdiği karar, beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır." dedi. Yıldırım, "Bu süreç içerisinde YSK'ye yönelik orada görev yapan hakimlere yönelik acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez." ifadesini kullandı.

YSK'daki hakimler tehditlerle karar değiştirmez

Ramazanın ilk teravih namazını Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Öner Camisi'nde kılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, ramazanın kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Bu ramazanın ülke huzuruna, kardeşliğine ve birliğine fayda sağlamasını dileyen Yıldırım, "Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerinde bir artış görülüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza, Mehmetlerimize yönelik bu terör olaylarını lanetle kınıyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için her zaman olduğundan daha fazla arzu ve istekli olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"YSK'NİN VERDİĞİ KARAR BAĞLAYICIDIR"

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatının belirlenmesinin YSK'nin kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda düşünceleri sorulan Yıldırım, şunları kaydetti:

"YSK'nin kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirilmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz konuyla ilgili tespitlerini, delillerini YSK'ye teslim etti. Zannediyorum onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. Başından beri söylediğimiz gibi YSK'nin verdiği karar, beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK'ye yönelik orada görev yapan hakimlere yönelik acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez. Önündeki kanuna göre kararını verir. Verilecek karar da herkes için bağlayıcıdır. Hayırlısı olsun."

YSK ÜYELERİ KİMLER?

31 Mart yerel seçimleri sonraı İstanbul'daki düğümü çözecek olan YSK'da kararı verecek olan üyeler merak konusu oldu. YSK'daki üyeleri binlerce kişi arıyor. İşte YSK üyelerinin isimleri ve görevleri...

Muharrem Akkaya - YSK üyesi

Cengiz Topaktaş - YSK üyesi

Kürşat Hamurcu - YSK üyesi

İlhan Hanağası - YSK üyesi

Yunus Aykın - YSK üyesi

Faruk Kaymak - YSK üyesi

Refik Eğri - YSK üyesi

Nakiddin Buğday - YSK üyesi

Zeki Yiğit - YSK üyesi

Erhan Çiftçi - YSK Başkanvekili

SADİ GÜVEN - YSK BAŞKANI

YSK ÜYE SAYISI KAÇ?

YSK ile ilgili merak edilen bir diğer soru da üye sayısı oldu. YSK 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 kişiden oluşur.

Bu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor.

Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor.

Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy kullanamıyorlar.

YSK'nın internet sitesinde işlevi ile ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de seçim yargısı ile görevli, verdiği kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız bir Kuruldur" ifadesi kullanılmaktadır.

YSK NASIL KARAR VERİYOR?

YSK itirazları belge ve delil kontrolü ile denetliyor. İtirazda bulunanın itirazı ile sunduğu belgenin uyumuna bakılıyor. YSK kurulu daha sonra ise bir karar veriyor. Karar salt çoğunluk yöntemi ile alınıyor. Kurulda bir karar konusunda eşitlik söz konusu olursa son kararı Başkan veriyor.

YSK NE ZAMAN KURULDU?

YSK, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile 16 Şubat 1950'de kuruldu.

Bu tarihte 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile illerde ve ilçelerde seçim kurulları da oluşturuldu.

Söz konusu kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlandı. Seçim sürecinde yargı denetimi esası getirildi. Seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kanun daha sonra 26 Nisan 1961 tarihinde kaldırıldı. Ancak YSK'nın esasları 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da korundu.

YSK nedir, kimlerden oluşur?

12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 12 bağımsız adayın başvurularını iptal etti. YSK'nın bu kararı seçimler öncesi tansiyonu yükseltti ve YSK'nın kararlarını nasıl aldığı ve yapısı da tartışılmaya başlandı. İşte merak edilen Yüksek Seçim Kurulu...

YSK nedir?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile illerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur.

YSK ne zaman kuruldu?

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da da yer almıştır.

Kurulun kaç üyesi var?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

Kimler YSK üyesi olabilir?

Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulları'nca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.