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Şehit cenazesinde koruma gerilimi

Şehit cenazesinde 'na eşlik etmek isteyen 34 kişi gözaltına alındı.

Koruma gerilimi
Suriye'de şehit düşen Yüzbaşı Celalettin Özdemir, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinin katıldığı cenazede koruma gerilimi yaşandı.
lideri Kemal 'na eşlik etmek isteyen bir grup, dikkatlerden kaçmadı. Şüpheli davrandıkları tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.



Kılıçdaroğlu namazda Levent Gök'le yanyana saf tuttu.

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