Şehit cenazesinde koruma gerilimi

Suriye'de şehit düşen Yüzbaşı Celalettin Özdemir, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinin katıldığı cenazede koruma gerilimi yaşandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etmek isteyen bir grup, dikkatlerden kaçmadı. Şüpheli davrandıkları tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.
Kılıçdaroğlu namazda Levent Gök'le yanyana saf tuttu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etmek isteyen bir grup, dikkatlerden kaçmadı. Şüpheli davrandıkları tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.
Kılıçdaroğlu namazda Levent Gök'le yanyana saf tuttu.
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