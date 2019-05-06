İstanbul için karar zamanı

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin olağanüstü itirazını görüşmek için bugün toplanacak. AK Parti, ilçe seçim kurullarından gelen yazılara karşı bugün tezlerini sunacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceklerini açıkladı.
FETÖ BAĞLANTISI
Dün ise önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı tespit edildi. 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 41'inin Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi. Araştırmalarda, bu 41 şüpheliden 2'sinin ayrıca FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.
İDDİALARIMIZ NETTİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan açıklama yaptı. "İddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan hiçbir bilgiyi de bugüne kadar paylaşmadık" İfadelerini kullandı.
FETÖ BAĞLANTISI
Dün ise önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı tespit edildi. 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 41'inin Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi. Araştırmalarda, bu 41 şüpheliden 2'sinin ayrıca FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.
İDDİALARIMIZ NETTİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan açıklama yaptı. "İddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan hiçbir bilgiyi de bugüne kadar paylaşmadık" İfadelerini kullandı.
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