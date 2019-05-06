Başkan Erdoğan: Kanları yerde kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de kanlı terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın babası Cafer Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan, görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini ileterek, şunları söyledi: "Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye sabırlar diliyorum, oradaki tüm cemaate de aynı şekilde bu sabır dileklerimi gönderiyorum. Elhamdülillah kanları yerde kalmadı. Hemen anında 28 tanesini, bugün hatta 33 oldu, onların da hakkından geldik, geliyoruz, geleceğiz inşallah. Allah sabırlar versin, sizler de dua edin. Bizler de dua ediyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah." Acılı baba Cafer Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sağ olsun" diye konuştu.
Hacer Akkuş, 3 aylık bebeği Bora Efe'yi kucağına aldı. Eşiyle son kez vedalaştı. Bora'nın babasına son bakışı ise yürekleri dağladı.
HOŞÇAKAL ŞEHİDİM
Türkiye dün şehitlerine ağladı. Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, Ankara'da toprağa verildi. Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Keziban Özdemir, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi. Şehit Ethem Barış ise memleketi Konya'da vatan toprağına bırakıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için memleketi Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Eşinin tabutuna sarılan şehidin eşi Hacer Akkuş, "Sizi sevindirmeyeceğim. Bir aslanım daha var. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Hiçbir zaman bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bir aslanımı yitirdim, bir aslan daha büyütüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Ethem Barış için Konya'nın Ilgın İlçesi'nde cenaze töreni yapıldı. Şehit babası Memiş Barış, gözyaşlarını içine akıttı. Kahraman oğlunu son yolculuğuna uğurlandı.
Hacer Akkuş, 3 aylık bebeği Bora Efe'yi kucağına aldı. Eşiyle son kez vedalaştı. Bora'nın babasına son bakışı ise yürekleri dağladı.
HOŞÇAKAL ŞEHİDİM
Türkiye dün şehitlerine ağladı. Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, Ankara'da toprağa verildi. Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Keziban Özdemir, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi. Şehit Ethem Barış ise memleketi Konya'da vatan toprağına bırakıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için memleketi Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Eşinin tabutuna sarılan şehidin eşi Hacer Akkuş, "Sizi sevindirmeyeceğim. Bir aslanım daha var. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Hiçbir zaman bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bir aslanımı yitirdim, bir aslan daha büyütüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Ethem Barış için Konya'nın Ilgın İlçesi'nde cenaze töreni yapıldı. Şehit babası Memiş Barış, gözyaşlarını içine akıttı. Kahraman oğlunu son yolculuğuna uğurlandı.
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