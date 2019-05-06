Amerika Roma gibi çöküyor

Amerika dünya hegemonyasından hızla düşmeye başlayınca eski konumuna gelmek için gerilim stratejisi ile milyarlarca dolarlık silah satışından ciddi gelirler elde etti. İthalata vergiler koyarak rakiplerini zayıflatmaya çalıştı. Ama bütün bunlar sadece ABD'nin çöküşünü yavaşlatıyor. Amerika'nın çöküşü kaçınılmaz halde, tıpkı Roma İmparatorluğu gibi. Kültür Üniversitesi ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köni ile Amerikan sistemini ve dünyada yaşanan gerilimleri konuştuk.



Şu anda dünyada yaşanan gerilim ve çatışmanın nedeni nedir?

Amerika'nın zayıflaması sonucu kendisinin 1945'te kurduğu dünya ekonomik altyapısını kendi lehine tekrar dönmesini istiyor. IMF ve Dünya Bankası kuruldu, yollar açıldı, serbest piyasa ekonomisi işletildi, sistem daha da genişledi. 90'lardan sonra ve kendisine kendisi gibi ticaret yapan, Çin, Hindistan ve Asya'daki diğer ülkeler çıktı. Amerika, 45–60 arasındaki büyük ekonomik imparatorluk eskisi kadar zengin değil. Özellikle Amerika'nın beyaz kısımları. Şimdi o kurulan yapıyı kendi ideallerine göre serbest piyasa ekonomisi, demokrasiler, iyi yönetişim dedikleri sistemle yönetecek iken tamamen kendisine yönelik, kendi çıkarına yönelik bir yapılanma boyutuna girdi. Bu da bütün dünyada çatışmalar çıkarttı.

Liberal ekonomik kendi lehine olmayınca korumacı ekonomiye bir anda dönebiliyor mu?

Kendi dışında olan insanları kendi seviyesinde görmüyor. Demokrasi, insan hakları, liberal düzen ve iyi yönetişim bizim içindir. Geri kalanlar bizim sözlerimizden çıktığı anda sistem bozulur, müdahale ederiz diyor. Amerika Amerikalılarındır, dışarıdan müdahale edilemez, burası şöyle böyle demokrasi, liberal olacak. O yüzden Küba tehlikelidir. Nikaragua tehlikelidir, Venezuela tehlikelidir. Mısır'da da darbe yapılabilir… Gürcistan'ın Rusya'dan çıkmasına izin vermiyor. Rusya koruma yapısı Slav ve Ortodoks. Bu yapı bozulursa, Rusya içine kadar vurur. Geri kalan Müslümanlar ve Türkler var. Bizim bu bölgede de buna izin vermiyor, Latin Amerika'da da izin vermiyor. Ortadoğu'daki tüm faaliyetler İsrail için. Kendi içindeki İsrail lobisinin Amerikan madara seçim sisteminin bir numaralı gücü olması. Amerikan Yüksek Mahkemesi, 9 kişi, üç tanesi Musevi. Yüksek mahkeme, hayat boyu atanıyor ve değişmiyor. Bütün anayasa kararlarına krar veriyor, başkanı yargılıyor falan. Bütün sistemin içinde, Hollywood onlarda, medya onlarda.

Serbest ticaretten ayrılması zararına değil mi?

Bir kısmı Amerika'nın menfaatine. Gerilimler ABD'nin silah satışlarını ciddi manada arttırdı. Çin'e diyor ki, "sen benim malımı alacaksın, ben senin malını almayacağım." Çelik ve alüminyuma koyduğu vergileri düşünün. Bir kısmı da Trump'ın yeniden seçilme politikası. Onun Amerikan Ulusal Güvenliği ile ilgisi yok. Golan Tepeleri, Kudüs'ü başkent ilan etmesi, İran'ın nükleer anlaşmayı iptal etmesi Trump'ın yeniden seçilmesi için alınmış kararlar. Gerilim ve çatışma stratejisi aslında ekonomik olarak onu destekledi. Suudi Arabistan'a ve birçok ülkeye silah sattılar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne 6 milyar dolarlık silah satışı yapıldı. Bu gerilim politikasının ekonomiye olumlu etkisi oldu.

AMERİKAN DOLARI KÜRESEL TİCARETTEN ÇIKIYOR

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemi olumsuz etkilemez mi?

Ülkeler bu sistemden çıkmaya çalışıyor. Türkiye, İran ile kendi parasıyla alışveriş yapmaya çalışıyor. Hindistan Rubi vererek, Rusya altın biriktirerek dolar sisteminden çıkmaya çalışıyor. AB yeni bir ekonomik yatırım sistemi ile İran ambargosuna karşı çıkabilmek için çalışıyor. Euro'yu çok kullanılan dengeli hale getirmek istiyor. Bir taraftan kendisinin yoğun şekilde kurduğu ve kendisine yarayan bu sistem o alanda kazık yediği için kendisini değiştirmeye başlıyor. Bu uzun dönemde ona çok fena girer.

Bu uygulanan politika Amerika açısından ne kadar sürdürülebilir?

Trump'ı seçen gruplar kendi menfaatlerini düşünüyorlar. "Amerikan beyazları iyi duruma gelsin, Latinler, siyahiler, Müslümanlar önemli değil'' deniliyor. Bu sistem bir müddet gider, sonra tıkanır. O yüzden, insanlar bu sistemin çöküşü ile ilgili yazılar yazıyorlar. Amerika geriliyor, Amerika çöküyor… Allah'tan Trump'ın bir dört senesi daha var, başka seçilmesi mümkün değil. Ondan sonra karşı çıkmaya başlayacaklalardır. Para sistemleri değişecek, nükleer silahların yapılması anlaşmasından çıkıyor, küçük silahların üretilmesi anlaşmasından çıkıyor. Bütün bunlar dünyadaki ölümleri, çatışmaları arttıracak olaylar.

CIA'NIN YETİŞTİRDİĞİ DEAŞ İLE PENTAGON'UN YETİŞTİRDİĞİ YPG

Ne bekliyoruz önümüzdeki yıllarda çatışmalar daha da mı artacak? Çatışma alanları neresi olur?

Ortadoğu değil, Ortadoğu çok basit. Bir Avrupalı analizcinin söylediği bir şey var. CIA'nin yetiştirdiği DAEŞ ile Pentagon'un yetiştirdiği YPG savaşıyor. Pentagon baskın geldi, YPG kazanıyor deniyor. Müslümanlar, Amerikan silahları ile birbirini öldürüyorlar ve daha kızgınlar. Sen bir Yahudi'nin öldüğünü gördün mü?

İran'a yönelik ambargo iç siyaset mi yoksa İsrail'in isteği mi?

Amerika'nın iç siyaseti İsrail. Amerikalı siyaset adamı demiş ki Amerikan sisteminde iki şey çok önemlidir, biri para ikincisini zaten hatırlamıyorum. Beş yüz milyon dolarlık harcama yapsam sen burada belediye başkanı seçilir misin seçilmez misin? 150 saat televizyon alsam, yanında çalışanlara biner dolar maaş versem sen seçilirsin. Bu kadar basit...

Sekiz ülke, İran ambargosu dışındaydı. Son anda bu sekiz ülke de kaldırıldı. Burada amacı ne?

İsrail diyor ki, İran bu sekiz ülkeye satarak yeterince para kazanıyor. Çin tonla alıyor. Hindistan bir milyarlık alıyor. Hindistan Venezüella'dan da alıyor. Düşmanlarına satamasınlar istiyor. Bütün dünya sisteme hakim olduğu için sweat sistemi, tüm banka sistemi oradan dönüyor, onu kestin mi hiçbir banka seninle iş yapmıyor, para gönderemiyorsun, para çekemiyorsun. Amerika 45'te kullandığı gücünü, dünyayı liberal hale getirmek için kullandığı gücünü, kendi çıkarı için kullanmaya başladığı için dünya sertleşiyor. Sert rejimler oluşuyor.

Artık liberal, özgürlük ve demokrasi şiarlarının kenara bırakılması mıdır?

Zaten şöyle bir şey var. Sen liberal, demokratik iyi niyetli bir adamsın. Zenginken hepimiz öyleyiz, ekonomi düşüp fakirleştiğinde aynı adamsan iyisin. Avrupa parası bitince, aç kalınca iyi adam değil. Avrupa'nın aç kalınca oluşan yüzü ortaya çıkıyor. Parasızken de destek verip yardım ediyorsan sen iyi adamsın. Çok zenginken herkes iyiydi. Parasız kaldığında iyiyse gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Amerika'nınki de böyle değil mi?

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright yazdı, Amerika'nın bu tutumu dünyadaki aşırı sert rejimleri ortaya çıkartacak, bu da tehlikeli. Dünyada silah satışları artmış durumda.

Silahları istediğin yerden satın alamıyorsun. Türkiye'nin S400 alması kriz oldu.

O öyle. Sistemi kendi çıkarı için kullanmaya başlayınca sistem çöküyor, Roma'nın çöküşü gibi. Roma da böyle gitti. Roma hukuku insanlık için çok önemli bir yapı idi. Bu bozulmaya başlayınca Amerika da Roma gibi çöküyor.

Çin ne yapacak, onu kestirebiliyor muyuz?

Bunların bir yanılması oldu. Zannettiler ki liberal ekonomik sisteme gidince içeride de bu ülkeler demokratik olur. Şimdi olamıyor. Demokratik liberal olduğunda ortaya çıkan talepleri karşılayacak bir ekonomik yapı hiçbir ülkede yok. Bir buçuk milyar Çinli, orta sınıf araba sahibi olacak, çocukları koleje gidecek falan. Bunu rahat bıraktığı anda Çin parçalanır. Rusya böyle oldu. Para yok dediler. Moskova Belediyesi ayrılmak istiyordu Rusya'dan. Nereye gideceksiniz? Talepler ortaya çıktı ama yok. Amerika niye bu kadar iyiydi, herkes oraya gidip fırsatlar ülkesi, hayatını kazanacaktı. Fırsatlar ülkesi değilse… Cazibesini kaybetti.





BREXİT ABD İŞİ

İngiltere'nin Brexit hikayesi nasıl sonuçlanacak?

İngiltere içeride parçalanarak bölünüyor. İskoçya, İrlanda, Galler, İngiltere var. Avrupa'nın savunmasında İngiltere olarak yanındayız diyorlar. Londra ve civarı. Kalan İngiltere kim? Geri kalan ayrılmak üzere. Bir zaman bütün dünyayı ayrıştıran imparatorluk böyle oldu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını Amerika mı istedi?

Trump'ın bir Anglosakson Birliği kurma fikri vardı. AB'yi kendine rakip görüyor. Almanya çok yükseldi. Türkiye'ye yaklaşmaya başladı. Almanya'dan, Türkiye'ye bugünlerde askerler de geliyor. Almanya, Amerika'dan ticaret yapmak istemiyor. 4 milyarlık Asya var, niye Amerika'ya açılsın ki. ABD, düşman oluşturuyor. Rusya düşmanımız, niye? Rusya kapitalist değil mi? Türklerin yatırımları yok mu? Rusya düşman olmaktan çıkarsa o zaman silah işi sona erer! 5 milyarlık atom bombası, 3 milyarlık atom denizaltısı. DAEŞ içinse zaten silahını sen veriyorsun. O seviyede silah endüstrisinin para kazanması için iyi düşmanlar lazım, Rusya lazım, Çin lazım. Amerika öyle birbirine girmiş, Çin'e attığı kazık kendisine dönüyor.



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