Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, şehit oldu. 1 binbaşı ise ağır yaralandı. Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerde havan saldırısı yapıldı. Hain pusuda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş şehit düştü, 1 asker de yaralandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hain saldırıları kınadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
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