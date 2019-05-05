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: Trump dünya görüşü itibari ile cahil bir adam

Meşhur ‘cahil’ çıkışlarıyla fenomen olan Prof. Dr. , Başkanı’nı eleştirdi: Trump zaten kovboy kadar cahil. İşletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam.

Cahil adam
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. , meşhur 'cahil' sözüyle dikkatleri üzerine çekti. Cahillerin yüzüne tokat gibi çarpan Ortaylı, sosyal medyada fenomen haline geldi. ''nin Yakın Tarihi' konulu konferansta konuşan Ortaylı, bu kez Başkanı 'ı eleştirdi. Ortaylı, terör örgütü FETÖ gibi yapılanmaların arkasında ABD'de bulunan bir mekanizmanın olduğunu söyledi. Ortaylı, "Ne diye Trump gibi biri ya da madam Clinton gibi bir kadın, buradaki herifleri tutuyor. Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam" dedi.



TEHLİKELİ YARATIKLAR
Ortaylı, sözlerine şöyle devam etti: "FETÖ'müdür nedir, o son derece tehlikeli bir şeydir. Bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir. Türkiye'de mevcut olan ordu, mevcut olan kolluk kuvvetleri ve bürokrasinin içindeki liyakatlı yükselme sistemine darbe indirenler, fevkalade tehlikeli yaratıklardır. Ben bunların dışarıdan beslendiğine inanırım."

VENEZUELA'YA ASKERİ HAREKAT GÖRÜŞMESİ
ABD, 'yı karıştırdı. Desteklediği muhalif lider Guaido, darbe yapmaya kalkıştı. Darbe girişimi bastırıldı. Bu durum, ABD'nin keyfini kaçırdı! ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, Venezuela'da devam eden kriz için askeri seçenekleri tartışmak üzere ABD Savunma Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.

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