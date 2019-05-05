Başkan Erdoğan: Gidelim millete milli irade karar versin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakırköy'de bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldı. Erdoğan önemli açıklamalar yaptı:
Hizmet aşkıyla: 1990 yılında ülkeye hizmet aşkıyla yola çıkan MÜSİAD bugün dünyanın en itibarlı sermaye kuruluşlarından biri haline gelmiştir.
Tehdit ediyorlar: Yolsuzlukla, hukuksuzlukla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz. Anamuhalefet temsilcileri YSK'ya 'Kızılay'a çıkamazsınız' diyorlar, tehdit ediyorlar. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor? Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli.
Artık yetti: İstanbul'da bindelerle oynanan bir oyun var, yolsuzluklar var. Bakın ben bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum. Artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var, açık ortada. Gidelim millete milli irade nasıl bir karar veriyorsa 'Başımız, gözümüz üstüne' deriz, onu kabulleniriz olay bu kadar basit. Şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK'nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bu yolsuzluğun, şaibenin ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir. YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz.
HAYATLARI TEHDİTLERLE GEÇTİ:
Her şey açık, net ortada. Onlar Kızılay'a çıkamazsın dese de bizim öyle bir şeyimiz yok. Kızılay herkesindir. Bunların hayatları tehditlerle geçti.
İTTİFAKIMIZI BOZAMAYACAKSINIZ
31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır. Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele şu ana kadar nasıl geldiysek aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.