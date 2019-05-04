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'ya Güney tepkisi! Türk heyeti törene katılmadı

krizi ile gerilen ilişkiler zirveye çıktı. Rum yönetimini muhatap kabul eden 'nun törenine katılmadı.

Re's't 400

'nın Rus yapımı füze savunma sistemi alma kararı ile gerginliği tırmandırdı. Sözde müttefiklerimiz, dün de yeni bir skandala imza attı.

'daki komutan değişimi törenine NATO ile ilişkisi bulunmayan Rum Yönetimi'ni de çağırdı. Bu kararı kınayan , törene temsilci yollamadı.
Orgeneral Tod Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nı Orgeneral Curtis Scaparrotti'den devraldı.

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