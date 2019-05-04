Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alma kararı NATO ile gerginliği tırmandırdı. Sözde müttefiklerimiz, dün de yeni bir skandala imza attı.

Belçika'daki komutan değişimi törenine NATO ile ilişkisi bulunmayan Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de çağırdı. Bu kararı kınayan Türkiye, törene temsilci yollamadı.

Orgeneral Tod Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nı Orgeneral Curtis Scaparrotti'den devraldı.