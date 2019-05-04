Bekçi adayları 1 Nisan tarihinde işlemlerini tamamladı. 8 bin 187 bekçi adayı için süreç hala devam ediyor. Binlerce adaydan bir kısmı ön başvurudan kalırken, diğerleri ön sağlık kontrolünden geçtiler. Bu bölümde adayların bir kısmı daha hayallerine veda edecek. Bu sebeple "Bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları ne zaman?" diye aramalar sıklaşmış durumda... Bu aşamada sonra ise adayları sözlü sınav bekliyor. Binlerce kişinin başvuru yaptığı 2019 yılı bekçilik alımı ön sağlık ve başvuru sonuçları için gözler Polis Meslek Eğitim Merkezine çevrildi. Nisan ayı itibariyle başlayan bekçilik ön sağlık başvuruları ve sağlık değerlendirme sonuçları erişime açılacak. Peki yeni bekçi alımı başvuru şartları nedir?

Bekçi alımı başvuru sürecinin nasıl işlediği de merak ediliyor. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından seçilenler, sözlü mülakata tabii tutulacak. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek.