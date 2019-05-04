Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerine ulaşana kadar dinlenmek yok

, Türkiye İnovasyonHaftası ve İnovalig Ödül Töreni'nekatıldı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuylaTürkiye İhracatçılar Meclisi tarafındantarafından düzenlenen etkinlikler kapsamındakonuşan Erdoğan, "Türkiye'yi 2023hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimizedurmak, dinlenmek yoktur. Dünyaya nekadar açılırsak, hedeflerimize o dereceyaklaşırız. Her ne kadar birileri bizi kendiiçimize kapanmaya zorluyorsa da bu tuzağadüşmeyeceğiz" dedi. CumhurbaşkanıErdoğan, "Kendimiz için, evlatlarımızıngeleceği ve umudunu bize bağlamış tümdostlarımız için her alanda ülkemizi zirveyeçıkaracağız" vurgusunda bulundu.Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 83 bin üyesiyle, Türk ticaret diplomasisinin sahadaki en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bugün Türkiye'nin, dünyadaki 222 ülke ve bölgede ürünleriyle bayrak gösterdiğini de söyledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak, inovasyon ve girişimciliğe verdiğimiz önem ve değerin en somut örnekleri olan Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, Türkiye'nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz artık TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi adı altında faaliyetlerini sürdürecek" dedi. Gülle, "Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve tüm inovasyon kaynaklarımızı tek bir çatı altında birleştirerek en etkin şekilde kullandırmak adına, yüksek öğretim kurumlarının liderliğinde 'Türkiye İnovasyon Envanteri'nin oluşturulmasına da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı., "Yenilikçisektörlerde kendinikanıtlamış girişimcilerleberaber ortak inovatif ticaripolitikalar oluşturmaküzereoluşturuyoruz" dedi. Yeniteknolojilerin küreselhaline geldiğini söyleyenPekcan, inovasyonsonucunda patent ve fikrimülkiyet haklarının dünyaekonomisinin önemli birbileşenini oluşturduğunuaktardı.