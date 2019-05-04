Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerine ulaşana kadar dinlenmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovalig Ödül Töreni'ne katıldı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Dünyaya ne kadar açılırsak, hedeflerimize o derece yaklaşırız. Her ne kadar birileri bizi kendi içimize kapanmaya zorluyorsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimiz için, evlatlarımızın geleceği ve umudunu bize bağlamış tüm dostlarımız için her alanda ülkemizi zirveye çıkaracağız" vurgusunda bulundu.
TİCARETTEKİ EN BÜYÜK GÜÇ, TİM
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 83 bin üyesiyle, Türk ticaret diplomasisinin sahadaki en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bugün Türkiye'nin, dünyadaki 222 ülke ve bölgede ürünleriyle bayrak gösterdiğini de söyledi.
ÜNİVERSİTE SANAYİ EL ELE
TİM Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak, inovasyon ve girişimciliğe verdiğimiz önem ve değerin en somut örnekleri olan Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, Türkiye'nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz artık TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi adı altında faaliyetlerini sürdürecek" dedi. Gülle, "Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve tüm inovasyon kaynaklarımızı tek bir çatı altında birleştirerek en etkin şekilde kullandırmak adına, yüksek öğretim kurumlarının liderliğinde 'Türkiye İnovasyon Envanteri'nin oluşturulmasına da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
'YENİLİKLER EKONOMİNİN OMURGASI'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere 'yenilikçi ticaret platformunu' oluşturuyoruz" dedi. Yeni teknolojilerin küresel ekonominin omurgası haline geldiğini söyleyen Pekcan, inovasyon sonucunda patent ve fikri mülkiyet haklarının dünya ekonomisinin önemli bir bileşenini oluşturduğunu aktardı.
TİCARETTEKİ EN BÜYÜK GÜÇ, TİM
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 83 bin üyesiyle, Türk ticaret diplomasisinin sahadaki en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bugün Türkiye'nin, dünyadaki 222 ülke ve bölgede ürünleriyle bayrak gösterdiğini de söyledi.
ÜNİVERSİTE SANAYİ EL ELE
TİM Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak, inovasyon ve girişimciliğe verdiğimiz önem ve değerin en somut örnekleri olan Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG, üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren mentorluk programı İnoSuit, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, Türkiye'nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz artık TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi adı altında faaliyetlerini sürdürecek" dedi. Gülle, "Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve tüm inovasyon kaynaklarımızı tek bir çatı altında birleştirerek en etkin şekilde kullandırmak adına, yüksek öğretim kurumlarının liderliğinde 'Türkiye İnovasyon Envanteri'nin oluşturulmasına da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
'YENİLİKLER EKONOMİNİN OMURGASI'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere 'yenilikçi ticaret platformunu' oluşturuyoruz" dedi. Yeni teknolojilerin küresel ekonominin omurgası haline geldiğini söyleyen Pekcan, inovasyon sonucunda patent ve fikri mülkiyet haklarının dünya ekonomisinin önemli bir bileşenini oluşturduğunu aktardı.
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