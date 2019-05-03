Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Peki yeni bekçi alımı başvuru şartları 2019! Bekçilik ön başvuru sınav merkezleri ve sağlık sonuçları EGM açıklama yaptı mı? Bekçi alımı başvuru sürecinin nasıl işlediği de merak ediliyor. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından seçilenler, sözlü mülakata tabii tutulacak. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek.