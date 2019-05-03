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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 16:49

10 bin ı açıklaması 25. dönem nedir?

10 bin ı polis olmak isteyen adaylar tarafından dört gözle bekleniyor. İçişleri Bakanı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de yapılacağını söylemişti. Bakan Soylu 'nun açıklamasına göre 10 bin polis alımı POMEM polis memuru olarak yapılacak. 10 bin alıma lisans ve ön lisans mezunları KPSS puanı ile başvuru yapabilecek. Peki 25. dönem 10 polis alımı başvuru şartları nedir? 10 bin polis alımını ne zaman yapacak?

25. dönem POMEM 10 bin polis alımı için geçtiğimiz gün tarih belli oldu. İlanın geleceği tarihi açıklayan Bakan Soylu, alımın PÖH olarak mı yoksa POMEM polis memuru olarak mı yapılacağını da söyledi. İşte açıklama ve detaylar. POMEM başvuruları hakkındaki detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak?

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