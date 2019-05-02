Ulaştırma Bakanı Turhan, Turistik Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a hareket edeceğini söyledi. Turhan'ın verdiği bilgiye göre Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Tren, Ankara-Kars seferi sırasında Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum, dönüşte Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak.

Turistik Doğu Ekspresi hangi duraklarda duracak?

Turistik Doğu Ekspresi'nin güzergahı ile ilgili olarak, "Trenimiz, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak." diyen Turhan, bu konseptin ilerleyen dönemde diğer hatlarda da uygulanacağını söyledi.

BİLET FİYATI NE KADAR OLACAK?

TCDD Taşımacılık, yeni trenin turistik ve sadece yataklı vagondan oluşması nedeniyle alternatifli hesaplamalar yaptı. Bu hesaplamada, maliyetler de dikkate alındı. 800 TL'ye kadar çıkan fiyatlar gündeme geldi.

Ulaştırma Bakanlığı, yeni tren için "makul" sayılabilecek bir fiyat düzeyi üzerinde duruyor. Buna göre öngörülen tutar 400 TL. Kaynaklar, "Bu tutarın biraz altında ya da üstünde olabilir. Bu düzeylerde olacak" dedi. Kaynaklar, bilet fiyatının çok kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.

Doğu Ekspresi için bilet bulunamıyordu

Bilindiği üzere Doğu Ekspresi için bilet kolay kolay bulunamıyor. Getirilen bu yeni sefer ile birlikte turistik amaçlı olarak seyahatlerin biraz daha rahatlatılması amaçlanıyor. Doğu ekspresi için bilet almak isterseniz TCDD'nin sitesine ulaşmanız gerekiyor. Buradaki bağlantı yardımıyla ulaşabileceğiniz internet sitesinden, Kalkış noktasını Ankara, Varış noktasını da Kars olarak belirttiğiniz zaman karşınıza Doğu Ekspresi çıkıyor ve 48 TL'den başlayan fiyatlarla bilet alabiliyorsunuz. Eğer örtülü ya da yataklı bir vagon isterseniz ücretler değişiyor. Örtülü kuşet olarak adlandırılan küçük odalarda yolculuk yapmak isterseniz ek olarak 16,50 TL, yataklı vagonlarda ise 140 TL kadar ek ücret ödemeniz gerekmekte.

DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars anahattında sefer yapan ve 1310 km'lik yolu 24.5 saatte (1 gün 30 dakika) tamamlayan TCDD'ye ait ekspres.

Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor. Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

DOĞU EKSPRESİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Tren, Ankara Garı'ndan her gün saat 17:55'de kalkıyor ve ertesi gün saat 18:30'da Kars Garı'na varıyor. Yani toplam yolcuğunuz 24,5 saat sürüyor.