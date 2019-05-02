MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaptı. Özetle şunları vurguladı:



SEÇİM YENİLENMELİ:

Türkiye'nin önündeki en öncelikli mesele İstanbul çerçevesinde sandık yolsuzluğunun tespiti ve bunun kanuni süreler içinde de telafisidir. MHP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. MHP, YSK'nın alacağı karara saygı gösterecektir.



ORGANİZE SALDIRI:

Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. Cumhur İttifakı'na yönelik bilinçli ve organize saldırıların varlığı gizlenemez düzeye ulaşmıştır. MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Sözlerimize bağlıyız, 2023 Lider Ülke Türkiye amacına sonuna kadar sadığız. 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır.



SAHİP ÇIKILMALI:

Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhur İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. Cumhur İttifakı sadece MHP ve AK Parti'nin ortaklığı değil, Türk milletinin takdiri, tercihi, tebriki, ümit ve ufuk bayrağıdır. Bu ittifakın mimarı esasen 82 milyon Türk vatandaşıdır. Cumhur İttifakı da Türkiye'dir.