İstanbul Kartal'da, çöp konteynerine kişi ya da kişiler tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir madde atıldı. Atılan madde yangın çıkmasına sebep oldu. Çöp konteynerindeki yangınla birlikte çevreye yayılan koku da paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çöp konteynerinde çıkan yangını köpük sıkarak söndürdü. Çöp konteynerinde henüz niteliği belirlenemeyen kimyasal madde olduğu belirtildi.