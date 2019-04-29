Bugünkü
Takvim

'da kimyasal panik

Kimyasal panik

'da, çöp konteynerine kişi ya da kişiler tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir madde atıldı. Atılan madde yangın çıkmasına sebep oldu. Çöp konteynerindeki yangınla birlikte çevreye yayılan koku da paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çöp konteynerinde çıkan yangını köpük sıkarak söndürdü. Çöp konteynerinde henüz niteliği belirlenemeyen kimyasal madde olduğu belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Kartal'da kimyasal panik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri