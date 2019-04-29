Başkan Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın sözleri:



Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz.



Yatırımcıları ve iş dünyasını buralara millet getirdi. Corç, Hans getirmedi. Biz bu ülkede yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar bizi karşılarında bulurlar.



Cumhur İttifakı'nın lokomotifi olduğu Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek, bu başarıya o kadar çabuk ulaşırız.

CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Biz, 'Terör örgütünün güdümündeki partiyle birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız' diyoruz. Onlar, hadiseyi meşrulaştırmaya çalıştığımızı iddia ediyor. Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadık.



Bizimle yürüyen her arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye'nin ve AK Parti'nin önüne geçemez.



Aday yapılmadığı için istifa edip kimisi bağımsız, kimisi başka partiden gidip aday olmuşlardır, seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bunlar bizi de üzmesin. Şimdi bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar, biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım.



Milletimiz 2002 Kasım ayından bu yana bize 'Durmak yok yola devam' demiştir. Bizim davamızın hak olduğuna yürekten inanıyorum.

Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan'a ödül verdi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeye giderek vatandaşlarla sohbet etti.