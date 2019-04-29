Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde... Kayserispor ile oynanan maç sonucu özel bir minibüs ile Alanya'ya dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural ile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce baba olduğu öğrenildi.



JOSEF SURAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a bedeliyle transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANAN SURAL AMELİYATA ALINDI

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti! Sural ile ilgili kahreden detay

Kayserispor ile oynanan maç sonucu özel bir minibüs ile Alanya'ya dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural ile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Elim kazada vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti. Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

1 GOLÜ VARDI

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.

Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.