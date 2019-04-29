Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi. Peki yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? 2019 Bedelli askerlik fiyatı ve tek tip son durum nedir? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

150 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBELERİ GERİ ALINDI

OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır."

S-400 KONUSU

S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın ise Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.

YEDEK SUBAY, ASTSUBAYLIK NASIL OLACAK?

"Meslek yüksekokulu mezunları yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sürede harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Bu 12 ayı tamamlayınca terhis olabilecek ya da sınav sonucu astsubaylığa geçebilecek. Meslek yüksekokulu mezunları isterlerse 6 ay erlik yapabilecek."

LİSANS İÇİN ASKERLİK NASIL OLACAK?

"Lisans ve lisansüstü eğitim görenler yedek subay olacak. Bunlar da 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacak, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacak. Sonra istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebilecekler."

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

"Erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre şu anki tutar 31 bin 343 lira olarak görünüyor. Bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammına göre yeniden hesaplanacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK TUTARI NE KADAR?

Dövizli askerlik tutarı bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak. Dövizli askerlik bedeli şu anki kura göre 5 bin 113 Euro.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında, 'Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor." cümlelerine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini söyledi.

ER OLARAK GİREN GENERAL OLABİLECEK!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde er olarak orduya girecek bir askerin kriterleri yerine getirdiği halde general olabileceğini belirtti.

Bakan Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu, sivil memurlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

YENİ SİSTEMDEN DETAYLAR VERDİ

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi.

YENİ TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, "Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir" değerlendirmesi yapılıyor.