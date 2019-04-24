Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sözcü Gazetesi'nde kendisine atfedilerek yayınlanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çubuk'ta protesto eden kalabalığa yönelik hakaret içerikli sözleri yalanladı.

Celal Uzunkaya şu sçıklamayı yaptı:

24.04.2019 tarihli Sözcü gazetesinde "Gözü Dönmüş 1000'in Üzerinde Kişi Vardı" manşetiyle verilen haberde geçen konular içerisinde şahsımla ilgili olan ve bana ait olmadığı halde benim açıklamammış gibi bir algıya yol açan ve bu nedenle de düzeltme / açıklama yapma ihtiyacı duyulan hususları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.

1- "Cenaze töreninin yapıldığı yerin jandarma bölgesi olduğu ve jandarmanın aldığı güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu ve sadece emniyetin tedbir aldığı, jandarmanın hiçbir gayretinin ve tedbirinin bulunmadığı, şahsımın orada görevli olmadığı halde özellikle çıkan hadiselere tek başına müdahale ettiği vb." anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır.

Kaldı ki, günlerdir televizyon ekranlarında yayınlanan görüntülerden de anlaşılacağı üzere cenaze töreni öncesi, esnası ve sonrasında jandarma ve polis birlikleri kalabalığın içinde ve önünde görev yapmakta, benim megafonla yaptığım konuşma esnasında da gerek İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ve gerekse İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı yanımda bulunmaktaydı.

Bilahare Şehidimizin defin işleminden sonra Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlarımız ile Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Vali Vekili de malum yere intikal etmişlerdir.

42 yıllık aktif meslek yaşamım boyunca her zaman omuz omuza görev yaptığımız kardeş Jandarma Teşkilatını ilzam ve itham edici bir anlamı da içinde barındıran bahse konu haber benden kaynaklanmamıştır.

2- Adı geçen gazete haberini yapan Sn. Saygı Öztürk'ün " Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden çıkarılması esnasında kendisine şapka -üniforma verilmesine ilişkin bir öneriniz oldu mu, olduysa amacı neydi" şeklindeki sorusuna cevaben WhatsApp üzerinden gönderdiğim;

"Bahsettiğiniz konu sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden dışarı çıkış esnasında evin çıkış kapısının tam karşısında ve her iki alanda bulunan son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce/ belki binin üstünde insan arasından birilerinin taş veya başka tehlikeli bir cisim atma mesafesinde olması nedeniyle sadece sayın Kılıçdaroğlu'nun evden çıkışı esnasında riske edilmemesi, herhangi bir taş ya da başka bir cismin zarar vermemesi amacına matuf bir öneri olarak kendisine kibarca şapka takmasını önermiştim, zaten kendisi de teşekkür ederek bu öneriyi kabul etmedi. Olay tamamen bundan ibaret olup, tamamen Sn. Genel Başkanın en küçük bir zarar görmemesi içindi. Bu öneri bir güvenlik zafiyeti anlamına gelmeyeceği gibi aksine korunmak istenen kişiye gösterilen bir ihtimamın da gereğidir ve ben de zaten tamamen bu amaçla önermiştim." şeklindeki

bilgilendirme notunda geçen "...son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce / belki binin üstünde insan..." ifadesindeki "gözü dönmüş" tanımı sözün gelişi olarak söylenen ve yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim olup, tamamen olay esnasında evin etrafında toplanan ve bütün ikaz ve uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan/attıran insanların mevcudiyetine vurgu yapma amacına matuftu ve kastedilen de açıkça buydu.

3- Haber içeriğinde geçen diğer pek çok hususla ilgili olarak 22.04.2019 günü Sn. İçişleri Bakanımız tarafından tafsilatlı bir açıklama yapılmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.