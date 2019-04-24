Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile yeni askerlik sisteminin detayları ve yürürlüğe gireceği zaman da belirmeye başladı. Askerlik sistemiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. . Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Peki yeni askerlik sistemi bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2019 yeni tek tip askerlik nasıl olacak, zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu detayları verdi;

"Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdik. Her sene bazı hallerde gençlerimizin, anne babaların 'Ne olacak, yarın ne çıkacak' endişesine kapılmadan; gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık.

Bir yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde; her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni askerlik sisteminin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili şu detaylara yer verdi; Askerlik sistemiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. Bu Meclis'e sevkedilecek. Orada da çalışıldıktan sonra kanun haline gelecek.

CUMHURBANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile yeni askerlik sisteminin detayları ve yürülüğe gireceği zaman da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklama ile yeni askerlik sistemine ilişkin detayları anlattı. Bu açıklama ile asker adayları da tek tip askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini sorgulamaya başladı. İşte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları ve tek tip askerlik sistemi ile ilgili bazı bilgiler.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ŞEMASI

Yeni askerlik sistemi şemasına baktığımızda ise, bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek. Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hem Meclisin hem de Milli Savunma Bakanlığının gündeminde geniş yer kaplayan yeni askerlik sistemi, milletvekillerinin kısa bir zaman içerisinde tekliflerini vermeleriyle beraber netliğe kavuşacak ve yürürlüğe girecek. Fakat bu konuyla alakalı Meclis ya da Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan net bir tarih bulunmuyor.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tek tip askerlik sisteminin yürürlüğe gireceği tarih henüz belli değilse de bedelli askerliğin ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yeni askerlik sistemi kanunlaşır ve ülkede uygulanmaya başlarsa asker adayları 31 bin 343 TL ödeyecek. Bu ücrete memur katsayısı baz alınarak ülkedeki yıllık enflasyon oranları kapsamında altı ayda bir zam gelecek.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI UCUZ MU?

Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak.

Yani 2011 yılında bedelli askerlik ücreti kalıcı olsaydı, 2012 yılında enflasyon güncellemesine göre rakam 33 bin TL olacaktı. Söz konusu yılda bu ücreti ödeyenler yeni bedelli ücretlerine biraz tepkili. Tabloya bakıldığında ücret olarak en şanslı olanlar 2018 genel seçimleri öncesinde bedelliyi bekleyenler oldu. Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

1 AY TEMEL ASKERLİK YAPILACAK!

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik'e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar.