Bedelli askerliği kalıcı hale getirecek yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, belli suçlarda ceza indirimi gibi seçim vaatlerini içeren düzenlemeler için milyonların gözü kulağı Mecliste. 31 Mart seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararını bekliyor. Peki 3600 ek gösterge, genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka en son durum nedir TBMM'ye Meclis'e geldi mi?

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MİLYONLARIN GÖZÜ ORADA

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin olağanüstü itiraz başvurularını yarın ele alabileceği belirtilirken, yasama çalışmalarını başlatmak için bu kararı bekleyen parti grupları arasındaki uzlaşma çerçevesinde TBMM Genel Kurulu, bu haftayı da "pas" geçecek.

Salı günü gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunun ardından, Genel Kurul çarşamba ve perşembe günleri aç-kapa yapacak. Meclis'in 30 Nisan'dan itibaren normal mesai düzenine geçeceği ifade edilirken, AK Parti'nin ilk etapta askerlik düzenlemesini TBMM gündemine taşıması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin taslak çalışmasını tamamlayarak, Cumhurbaşkanı'na sunduğunu, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı. AK Parti'nin öncelikle Meclis'e sunacağı yasa teklifleri arasında olduğu belirtilen düzenleme ile bedelli askerlik uygulaması yaş sınırı olmaksızın kalıcı hale gelecek. Bedelli askerlik süresi 1 ay olacak ve yılda yaklaşık 145 bin bedelli kontenjanı uygulanacak. Başvuru sayısının 145 bini aşması halinde kura çekimi yapılacak.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Ardında ise Meclis'te önemli konular gündeme gelecek. Bunlardan biri yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemine göre, bedelli kalıcı hale getiriliyor, bedelli yapmak istemeyenler içinse askerlik süresi 6 aya düşürülüyor. İsteyen 6 ay sonra da askerliğe maaşlı olarak devam edebilecek. Süresiz nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılması için de Meclis'te bazı adımlar atılacak. Bu konuda çalışmalar yapan MHP, teklifini Meclis'e sunacak. Teklif, süresiz nafakayı 5 yıl ile sınırlandırıyor. Gıda fiyatlarının denetimi gerekçesiyle "hal yasasının" çıkartılması da masadaki konulardan olacak. 24 Haziran seçimleri öncesi verilen ancak tutulmayan 3600 ek gösterge vaadi yerel seçimler sürecinde de yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.

'CEZA İNDİRİMİ' YAPILACAK MI?

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullanmıştı. Meclis'in açılması ile beraber gündeme gelmesi konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuşmuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." demişti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında, 'Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor." cümlelerine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini söyledi.

KIDEM TAZMİNATI

Ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları" kapsamında 2019 içinde hayata geçirileceğini duyurduğu düzenlemelerin bir kısmı da Meclis'in bu yasama yılı içinde mesai harcayacağı yasalarla hayata geçirilecek. Ekonomik düzenlemeler arasında özellikle kıdem tazminatı reformu olarak adlandırılan düzenleme çalışanlar açısından büyük önem taşıyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı SSK'lı çalışan işçilere tanınmış bir hak. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor.

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

YENİ TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, "Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir" değerlendirmesi yapılıyor.