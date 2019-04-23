AK Parti'nin İstanbul seçimi için olağanüstü itirazı YSK'nın gündemine alındı. AK Parti'nin İstanbul seçimlerindeki usulsüzlük ve şaibelerle ilgili YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda ele alınmaya başlandı. AK Parti, geçtiğimiz günlerde İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için yaklaşık 20 klasörle YSK'ya itiraz başvurusunda bulunmuştu. Peki YSK, İstanbul seçim sonuçları kararı ne zaman kaçta açıklayacak? İstanbul seçim itiraz kararı açıklandı mı? İşte detaylar

YSK'nın her iki partinin İstanbul'la ilgili başvurusunu bugün gündeme alarak görüşmesi ve usul konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

YSK'NIN İSTANBUL KARARI NE OLACAK?

AK Parti'nin İstanbul seçimlerindeki usulsüzlük ve şaibelerle ilgili YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda ele alınmaya başlanacak.

AK Parti ve MHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya yaptığı başvuruların bugün gündeme alınması bekleniyor.

BİRLİKTE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti, geçtiğimiz günlerde İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için yaklaşık 20 klasörle YSK'ya itiraz başvurusunda bulunmuştu. AK Parti'nin aynı zamanda Büyükçekmece seçimlerinin iptaline yönelik ikinci bir başvurusu daha bulunuyor. Bunun yanı sıra, MHP de hem İstanbul hem de Maltepe seçimlerinin yenilenmesine yönelik bir başvuru yapmıştı. YSK'nın her iki partinin İstanbul'la ilgili başvurusunu bugün gündeme alarak görüşmesi ve usul konusunda bir karar vermesi bekleniyor.

GEREKÇELER MASADA

YSK'nin ilk gün toplantısında AK Parti'nin ve MHP'nin itiraz dilekçelerinin okunacağı, ardından da partilerin temsilcilerine söz verileceği belirtiliyor. Bu kapsamda AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in kurul üyelerine ayrıntılı bir sunum yapacağı ifade ediliyor. AK Parti, 'sandık kurullarının usulsüz oluşumu', 'mükerrer seçmen', ' kısıtlı seçmen iddiası', 'ölü seçmenlerin yerine oy kullanılması' ve 'KHK ile ihraç edilenlerin kamu hizmetlerinden yasaklı olduğu iddiasıyla oy kullanamayacakları' gibi gerekçelerle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini istemişti. YSK'nın toplantısında bu gerekçeler ayrıntılarıyla, delil ve belgelerle kurul üyelerine anlatılacak. Tüm bu delillerin, seçimin sonucunu etkileyecek nitelikte olduğu ve 'tam kanunsuzluk' halini oluşturduğu dile getirilecek.

'ARA KARAR' BEKLENTİSİ

YSK'nın bugünkü görüşmelerden sonra bir 'ara karar' alarak, AK Parti'nin iddialarıyla ilgili il-ilçe seçim kurulları veya başka kurumlardan bilgi ve belge talep etmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, bugünkü toplantıda İstanbul seçimleriyle ilgili 'kabul' ya da 'ret' yönünde bir karar çıkması ihtimalinin zayıf olduğunu dile getiriyor. YSK'nın kurumlardan bilgi-belge isteme sürecinin zaman alacağı ve kararın bir sonraki haftaya sarkabileceği ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: YSK göz yumamaz



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 gün süren Antalya kampının kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu:

PİS BİR SENARYO:

Karşımızdaki operasyon küreseldir. Bize göre tüm hesaplar 2023'e göre yapılmıştır. Eğer Cumhur İttifakı ayakta kalamazsa, bundan sonra yerel yönetimler kanalıyla palazlanan PKK'lılar, FETÖ'cüler, geziciler, çukurcular, Sorosçular, teslimiyetçiler daha da güçlenerek Türkiye'nin boğazına sarılacaklardır.

SİNSİ BİR HAZIRLIK:

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sürekli mazbata vurgusu yapması, seçimin ertesinde Anıtkabir ziyareti sinsi bir hazırlığın eseridir.

YSK GÖZ YUMAMAZ:

YSK'nın 7 asil 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir.

YSK nedir, kimlerden oluşur?

12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 12 bağımsız adayın başvurularını iptal etti. YSK'nın bu kararı seçimler öncesi tansiyonu yükseltti ve YSK'nın kararlarını nasıl aldığı ve yapısı da tartışılmaya başlandı. İşte merak edilen Yüksek Seçim Kurulu...

YSK nedir?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile illerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur.

YSK ne zaman kuruldu?

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da da yer almıştır.

Kurulun kaç üyesi var?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

Kimler YSK üyesi olabilir?

Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulları'nca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.