Yeni adımlar için zemin müsait Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile yeni ekonomik programı konuştuk.

Seçimler yapıldı, Türkiye ekonomik gündemine döndü. Neler yapılabilir?

Sayın Bakan tarafından yol haritası açıklandı. O yol haritasında benim en önemsediğim ilk madde. Finans sektöründe şu anda reel sektör, finans sektörü arasında bir sorunlu kredi meselesi var. Sanki biz bir yol haritası diyoruz ama yola düşmüş bir kaya, taş, yani yolun açılması gerekiyor ilerleyebilmemiz için. En önemlisi bu konudur.



Yeni ekonomik programı genel olarak nasıl buldunuz?

Biz makro çerçeveler almıştık ama mikro detayla ilgili ayrıntı yoktu. Bu sefer de yoktu ama mikro detaylar için bize tarih verilmiş durumda. Tarımla ilgili mayıs ayı, ihracat ile ilgili ağustos ayı gibi yıl içine çeşitli tarihler verildi. Gelir vergisi reformu, hukuki yargı reformu gibi ekonomi ile ilgilenen herkesin de merak ettiği maddelere de değinildi. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.



Reel Sektör-Finans Sektörü arasındaki çözüm modelini nasıl buldunuz?

Sorunlu kredi meselesi ile pek çok ülke karşılaştı. Çözümde bilinmedik yöntemden bahsedilse riskliydi ama bildiğimiz bir yöntem ortaya konuyor. Varlık yönetim şirketi kurulup sorunlu krediler bankalardan alınacak. Yerli yabancı fonlar kaynak aktaracak. Başarılı şekilde uygulanırsa ekonominin yolunu açabilecek bir uygulama olur.



Önümüzdeki dönem, dört buçuk yıl seçim olmayacak. Ekonomi için ne anlama geliyor?

Şimdi teorik olarak seçimsiz bir dönem bizi beklediği için bu adımları atabilmek için bir zemin var ekonomi yönetimi açısından. Bu anlamda pozitif. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar en öncelikli konu olarak ekonomiyi görüyor.



NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ