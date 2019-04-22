Son dakika gelişmesine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, "Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez" dedi.

Bahçeli, "Saldırı kabul edilemez niteliktedir. Olay tüm yönleriyle incelenemeli gizli kapaklı bir şey kalmamalıdır" ifadesini kullandı.