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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 18:54

Son dakika... Bahçeli'den 'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Son dakika... lideri 'den 'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez" dedi.

Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması

Son dakika gelişmesine göre, lideri 'den 'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, "Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez" dedi.

Bahçeli, "Saldırı kabul edilemez niteliktedir. Olay tüm yönleriyle incelenemeli gizli kapaklı bir şey kalmamalıdır" ifadesini kullandı.

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