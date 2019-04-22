23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı! Yarın tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Etkinliklerde şarkılar ve şiirler okunacak. 23 Nisan'ın vazgeçilmeyen şarkıları arasında "23 Nisan Kutlu Olsun" şarkısı yer alıyor.Şarkının sözlerini sizler için araştırdık. İşte 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı! Ayrıca 23 Nisan öğrenci konuşma metni! Özellikle okullarda büyük bir heyecan yaşanıyor. Öğrenciler de 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri konuşmalar için internette konuşma metinleri araştırıyor. Biz de bu konuşma metinlerinden en güzellerini sizler için araştırdık ve haberimize ekledik. İşte en güzel 23 Nisan öğrenci konuşması metinleri ve detaylar...

23 NİSAN OKUL MÜDÜRÜ KONUŞMA METNİ

Sayın konuklarımız

Değerli öğretmen arkadaşlarım

Ve elbette Sevgili öğrenciler…

Çocuklarımız… yarınlarımız…

İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz… Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz… Tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların, egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 99. Yılı'nı kutluyoruz… Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun, aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar… Onlar inandılar ki, bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak… Ne var ki, bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına, yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor…

Ancak, yüreğimizi karartmaya gerek yok… Çünkü, sizlerden umutluyuz…. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız… Sizler yarını bugünden güzel , bugünden daha yaşanılır kılacaksınız…

Unutmayın ki, sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz…

Bilmeniz gereken şeyler de var elbette…

Dürüst olmayı bileceksiniz…

Çalışkan olmayı bileceksiniz…

Vatan sevgisini bileceksiniz…

Bayrak sevgisini bileceksiniz…

Barışı, kardeşliği bileceksiniz…

Birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz…

Onurlu olmayı bileceksiniz…

Sorumluluk nedir bileceksiniz…

Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz…

Çanakkale'yi bileceksiniz… Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Büyük Taarruz'u bileceksiniz…

19 Mayıs ne demek, Samsun ne demek bileceksiniz… Erzurum, Amasya, Sivas'ı bileceksiniz… 29 Ekim nedir bileceksiniz…

Yani sevgili çocuklar… Ödeviniz biraz ağır, yolunuz uzun… Bizler bu ödevde pek de geçer not alamamış olsak da…

İnanıyorum ki sizler hep yıldızlı başarılarla yürüyeceksiniz uygarlığın ve barışın yolunda…

Atatürk size güvendi… Biz de güveniyoruz… Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak…

Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın… Göreceksiniz ki, O size bakıyor… O, sizi izliyor…

O, bu ülkenin aydınlık yarınları için size güveniyor…

Ben, her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyorum…

Sevgili çocuklar hepinizi umutla bakan gözlerinizden, sıcacık yüreklerinizden öpüyorum...

Bayramınız kutlu olsun…

23 NİSAN ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ

Sayın Müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili veliler ve bugüne anlam katan aydınlık yüzlü çocuklarım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hoş geldiniz.

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı mavi gözlü bebek olur.

İşte bu yüzden dünyanın bütün çocuklarını getirin buraya, kimi bir dere kenarından, kimi bir orman gölgesinden, kimi kentin kalabalık sokaklarından, kimi el değmemiş dağlarından yurdumun ,kimi vatanına hasret, kimi anasına babasına , kimi mutluluktan azade, kiminin değmemiş sevgiye eli, kimi durmadan horlanırken, kimi bambaşka dünyalar yaratır hayalleriyle. Getirin bütün çocukları.

Bugün 23 Nisan.. Egemenlik ulusundur diyerek dünya liderlerine örnek olmuş ,çocuklar karşısındaki o mağrur duruş, o boyun büküş, o çocukluğunun yaşayamadığı her gününü küçücük yüreklere emanet etmekte hiçbir beis görmeyiş Mustafa Kemal'in en önemli özelliğidir... Teşekkürler ATATÜRK'ÜM

Çocuklar çocuklarımız bakmaya doyamadığımız, kıyamadığımız, alınterimiz, geleceğimiz, umudumuz, yarına hazırlayıp yanında yöresinde beklediğimiz, incinmesinden korktuğumuz, ayımız, yıldızımız, gündüzken güneşimiz, yapamadıklarımız ,yaptıklarımızdan daha fazla istediğimiz, üstüne titrediğimiz , arkasından kokusunu içimize çektiğimiz getirin bütün çocukları, bayramları var bugün.El ele gönül gönüle,zararsız, ziyansız büyüttüğümüz o çocukları getirin. Hiçbir kaygı yaşamadan özgürce yaşasınlar, sıkıntı çekmeden geleceğe hazırlansınlar diye gözüne baktığımız, hiçbir hain el değmesin diye uğraştığımız çocuklarımızı getirin buraya. Bugün 23 Nisan. Ülke liderlerinin bir çoğuna mücadele anlayışı ve devlet adamlığıyla örnek olmuş hala da örnek olmaya devam eden Atatürk'ün küçücük yüreklerin, ağız dolusu çocuk gülüşlerinin önünde sevgiyle eğilişininadıdır 23 Nisan. TEŞEKKÜRLER ATATÜRK'ÜM

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Sevgili çocuklar ,

Sizler bizim geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar sizlerin iyi ,bilinçli bireyler olarak yetişmenizde saklıdır. Sizlere bugünlerinizi armağan eden Mustafa Kemal ATATÜRK'e gönülden teşekkür etmek demek onun açtığı yolda ,gösterdiği hedefe yürümek demektir. Yolunuz aydınlık , yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun.. Hepinizin bayramı kutlu olsun.

23 NİSAN ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ

Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Kıymetli velilerimiz, Sevgili arkadaşlar!

Bugün BüyükÖnder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk Milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. Yıl dönümünde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.

Hepiniz hoş geldiniz.

Gazi Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş savaşını başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Samsun'da başlayan mücadelenin devamında Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerle ülkenin kurtuluşu için yine ülke evlatlarının savaşması gerekiği fikri pekişti. Ulusun egemenliği, millet eliyle gerçekleşmeliydi. Atatürk, "Tek egemenlik vardır, o da ulusal egemenlik" diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı.

Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler,ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde böylece çalışmaya başladı. Meclis, top sesleri altında, gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren tüm kararlar bu mecliste alındı.

23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bununla birlikte Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk Çocuk bayramıdır.

Bu büyük gün, başta biz çocuklar olmak üzere tüm milletimiz için kutlu olsun.

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI!

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Yeni Türkiye Devleti'nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz ÇOCUKLARIMIZA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın bayramı olmakla birlikte, bizlere de gurur duyacağımız şekilde, onları iyi yetiştirme zorunluluğumuzu hatırlatmalıdır. Bayramımız kutlu olsun...

Bu gün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümüdür.Kutladığımız bu günde milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür.

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

Halil Refet TANIŞIK

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan 1920, bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir." dedi.

23 NİSAN ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.