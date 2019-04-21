Kısa sürede eğitimciler ve öğrencilerle kurduğu diyalogla büyük övgü alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Kastamonu'ya gitti. Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köyle ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile protokol üyeleri tarafından Kadıdağı mevkisinde karşılandı. 120 öğrencisinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin kuruluşunun 134. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Selçuk, tören alanındaki öğrencilerle sohbet etti. Selçuk'un, "Üşümüşsünüz. Gençleri daha çok üşütmesek, içeri alsak." sözleri üzerine Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Birol Yılmaz, "Sayın Bakanım, müsaade ederseniz dursunlar, kısa bir program var. Ondan sonra içeri alalım" dedi. Diğer öğrencilerin yanına giden Selçuk, "Arkadaşlara, içeri gidin dedim. 'Müdür Bey gidin demezse gitmeyiz' diyorlar. Müdür mü büyük, bakan mı?" diye sordu. Bunun üzerine bir öğrencinin, "Okulumuzda müdür büyük" şeklindeki sözleri gülüşmelere neden oldu.