Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gitti. Erdoğan, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Erdoğan, basına kapalı olarak partililerle toplantı yaptı. Sürpriz toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Toplantıyla ilgili AK Parti'den fotoğraf paylaşıldı.
- Güncel
- 21.04.2019
- Gazete
AK Parti zirvesi
Başkan Erdoğan yerel seçimlerin ardından ilk kez AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gitti. Burada Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.
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