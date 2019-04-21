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Başkan Erdoğan yerel seçimlerin ardından ilk kez İstanbul İl Başkanlığı’na gitti. Burada Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti zirvesi

Başkan , dün İstanbul İl Başkanlığı binasına gitti. Erdoğan, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Erdoğan, basına kapalı olarak partililerle toplantı yaptı. Sürpriz toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Toplantıyla ilgili AK Parti'den fotoğraf paylaşıldı.

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