Apayrı vahşet!

Ayrılığı kabullenemeyen genç adam dehşet saçtı, kendi canına da kıydı. Olay dün Manisa'da yaşandı. Tennur Öztürk (31), ayrıldığı sevgilisi Rabia Bayram'ın (23) ailesiyle yaşadığı evine gitti. Annesi Fatma Bayram (48) ile kavga etti. Cinnet getiren genç, Fatma Bayram'a 3 el ateş etti. Daha sonra Rabia Bayram'ı sırtından ve başından vurdu. Silahı başına dayayıp tetiğe bastı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Tennur Öztürk'ün yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın ise evde uyuduğu öğrenildi.





Rabia Bayram, katilden kaçmaya çalıştı, başaramadı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.