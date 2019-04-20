Başkan Erdoğan: 82 milyon Türkiye İttifakı

Başkan Recep Tayip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twiter'dan önemli mesajlar paylaştı. Türkiye'nin önünde 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



GÜVENLIK VE ÖZGÜRLÜK

Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gücümüzü milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz."

CAMİDE KARŞILAŞTILAR

Başkan Erdoğan, Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Erdoğan daha sonra İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Törende Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye

Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Erdoğan'ın cami çıkışında İmamoğlu ile bir süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.