Başrolünde yer aldığı dizi geçtiğimiz sezon yayından kalkınca ortalıktan kaybolan Aslıhan Gürbüz, dünyadan elini eteğini çekti. Ünlü oyuncu, dizi final yapar yapmaz soluğu Ege'de aldı. 4 aydır Ege'de tek başına doğayla iç içe zaman geçirerek enerji depolayan oyuncu, önceki gün de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla inzivaya çekildiğini itiraf etti. 36 yaşındaki oyuncunun şehir hayatından kendini soyutlamasının nedeni ise sonradan anlaşıldı. Gürbüz'ün kendi kabuğuna çekilmesinin nedeni geçen yıl aşk yaşadığı serbest dalışçı Engin Ünal'dan ayrılmasıydı…





SOSYAL MEDYA DETOKSU...

İkilinin biten aşkı, birbirlerini takipten çıkarıp aşk fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Aşk acısını Ege'deki bir köyde tek başına geçirmeye çalışan Aslıhan Gürbüz, teknolojiyle de bağını azalttı. Daha önce sosyal medyayı sık kullanan Gürbüz'ün, Instagram'daki paylaşımlarını azaltması da gözden kaçmadı. Gürbüz'ün ayrılık acısını Ege'de unutmaya çalışması "Aslıhan, aşk inzivasına çekildi" dedirtti. Bu arada 36 yaşındaki ünlü oyuncu, 2011-



2014 arasında kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile evliydi.

Dizisi final yapar yapmaz kabuğuna çekilen Gürbüz, aşk acısıyla da Ege'deki tenha bir köyde kalıp kafa dinliyor.