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Başkan 'dan e ilişkin açıklama: Son noktayı koyar, itirazlar demokratik bir haktır

Başkan Erdoğan, “Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde İttifakı olarak hareket etmeliyiz” dedi ve ekledi: tartışmalarını geride bırakıp gündemimize odaklanmamız lazım. Şimdi kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir...

Son noktayı YSK koyar

Başkan , Memur-Sen Genel Merkez hizmet binasının açılışını yaptı. Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" Konferansı'nda konuşan Erdoğan, şunları anlattı:

DİMDİK AYAKTADIR:
Ülkemdeki ekonomik durumla alakalı Batı dünyasının belli kesimleri, tüm medya organlarıyla adeta ekonomimizi bitmiş gibi göstermenin gayreti içerisine giriyor. Hangi başlığı atarsanız atın, dimdik ayaktadır.


NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?:
Her türlü siyasi parti, hak arama mücadelesini vermiştir. Ama olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz? noktayı koyduğu zaman bizim için mesele bitmiştir.
BİRLİK BERABERLİK:
tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.
HEP BERABER:
Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz. Türkiye için hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız.


SEÇIM SONRASI İLK KABİNE TOPLANTISI
Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Terörle mücadele konusunun da görüşüldüğü toplantıda başta ve Münbiç olmak üzere Suriye'de yaşanan gelişmeler, S-400 füze savunma sistemi ve F-35 programı çerçevesinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.


TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ
BAŞKAN Erdoğan, belediyelerde görev yapan personellere yönelik 'nin ve sendikaların baskısı ile ilgili şunları söyledi: "Sizi memurluktan atamazlar. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız. Bütün bu imkanlarımızla eğer bir zulüm varsa bu zulmün karşısında durmak bizim için en önemli görevdir.

HASAN AY

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