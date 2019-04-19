Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkez hizmet binasının açılışını yaptı. Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" Konferansı'nda konuşan Erdoğan, şunları anlattı:



DİMDİK AYAKTADIR:

Ülkemdeki ekonomik durumla alakalı Batı dünyasının belli kesimleri, tüm medya organlarıyla adeta ekonomimizi bitmiş gibi göstermenin gayreti içerisine giriyor. Hangi başlığı atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır.



NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?:

Her türlü siyasi parti, hak arama mücadelesini vermiştir. Ama olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz? YSK noktayı koyduğu zaman bizim için mesele bitmiştir.

BİRLİK BERABERLİK:

Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.

HEP BERABER:

Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz. Türkiye için hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız.



SEÇIM SONRASI İLK KABİNE TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Terörle mücadele konusunun da görüşüldüğü toplantıda başta İdlib ve Münbiç olmak üzere Suriye'de yaşanan gelişmeler, S-400 füze savunma sistemi ve F-35 programı çerçevesinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.



TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ

BAŞKAN Erdoğan, belediyelerde görev yapan personellere yönelik CHP'nin ve sendikaların baskısı ile ilgili şunları söyledi: "Sizi memurluktan atamazlar. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız. Bütün bu imkanlarımızla eğer bir zulüm varsa bu zulmün karşısında durmak bizim için en önemli görevdir.

HASAN AY