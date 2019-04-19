Berat Kandilinde sevdikleriniz ve dostlarınız için en güzel ve resimli kandil mesajlarını hazırladık. Dostlarınıza Berat Kandili kutlama mesajları atmayı unutmayın. İşte en güzel resimli cepten atabileceğiz kısa SMS Whatsapp ve Fecabook'ta hazırlanmış Berat gecesi mesajları haberimizde yer alıyor. Temize çıkma, aklanma anlamına gelen Berat Kandili faziletleri neler araştırmaları başladı. Şaban ayı içinde olan Berat Kandili 19 Nisan Cuma akşamı idrak edilecek. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.