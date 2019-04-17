İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yaptı. Peki 17 Nisan YSK Maltepe ve Büyükçekmece kararı! Büyükçekmece'de seçim iptal mi edildi? İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri nedir? AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlatılan oy sayımı dün gece tamamlandı. AK Parti, dün gece son 21 sandığın sayımı sırasında itiraz etmiş son 40 sandığın yeniden sayılmasını talep etmişti. Başvuru reddedilirken, 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

Maltepe'de oy sayımı tamamlandı! İşte son rakamlar

İstanbul seçimlerinde Maltepe düğümü çözülürken AK Parti'den yeni itiraz geldi. Oylar yeniden sayılsın itirazı sonrası sayıma devam ederken 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlatılan oy sayımı dün gece tamamlandı. AK Parti, dün gece son 21 sandığın sayımı sırasında itiraz etmiş son 40 sandığın yeniden sayılmasını talep etmişti. Başvuru reddedilirken, 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

İstanbul seçimlerinin düğümünü çözecek sayım dün gece tamamlandı. AK Parti'nin son 40 sandıkla ilgili yeniden sayılsın talebi kabul edilmeyince sayıma devam edildi. Saat 00:15'de 1089 sandığın tamamı sayıldığı duyurulurken YSK'nın son rakamları açıklaması bekleniyor.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki son fark ne?

Yıldırım herkesin merak ettiği oy farkının 12 bin 200 olduğunu açıkladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na 4.170.091 oy, Binali Yıldırım'a ise 4.156.184 oy çıktığı ve aradaki son farkın ise 13.907 olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım bu farkın 12 bin 200 olduğunu söyledi.

AK Partili Yavuz 3 bavul belgeyle YSK'ya gitti!

AK Partili Yavuz 3 bavul belgeyle YSK'ya gitti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi. "Organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var" dedi.

İstanbul Maltepe'deki sayımlarda sona yaklaşılırken, AK Parti'den İstanbul hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Usulsüzlüklere ilişkin 3 bavul dolusu belge de YSK görevlilerine teslim edildi. 50 sayfalık dilekçesini sunan Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

Son dakika: AK Parti'den YSK'ya İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu sonrası ilk açıklama

İBB seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldik ve belgeleri YSK'ya sunduk. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı.

Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. Geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85.5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu. 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış.

Ne hikmetse, yanına 'Oy kullanamaz' şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almış.

1 MiLYON OYUN AKIBETİ BELİRSİZ

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı:

1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbeti belirsiz

300 binden fazla pusulada belirsizlik var

16 bin pusula eksik

35 bin oy CHP'ye yazıldı

21 bin zihinsel engelli oy kullandı. Ölüler, kısıtlılar ve hükümlüler yerine oy kullanıldı

YSK SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

Maltepe'de kasiyer ve şoför sandık kurulu başkanı olmuş!

İstanbul Maltepe'de sandık kurullarında usulsüzlük tespitleri hızla artıyor. Maltepe Belediyesi'nde şoför ve büro işçisinin yasalara aykırı olarak Maltepe'de sandık kurul başkanı yapıldığı ortaya çıktı. Kasiyer ve daktilograf da sandık kurul başkanı olmuş. Maltepe'de sandıkta görev yapan 712 kişinin memur olmadığı tespit edildi.







Sandıkta asil üye olan 389 kişi memur değildi. İlçe dışında sandıkta görev yapan ve memur olmayan 962 kişiden 573'üyasadışı olarak sandık başkanı olarak görevlendirildi. İşte detaylar:



* Sandık kurullarında hukuksuzluk yaşandı. Maltepe Belediyesi'nde şoför olarak çalışan İ.K., Maltepe 1331 No'lu sandıkta görevlendirildi. Seçimde sandık kurul başkanı olarak görev yaptı.



* Maltepe Belediyesi'nin iştiraki MATAŞ'ta büro işçisi C.K., Maltepe 1146 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı olarak görev yaptı.



* İstanbul SGK'da daktilograf olarak çalışan E.K., Maltepe 1212 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı olduğu tespit edildi.



* A.A. isimli kasiyerin Maltepe 1025 No'lu sandıkta görev yaptığı belirlendi. A.A. 1025 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiğine yönelik genelge yayınlamıştı.

MALTEPE TARİHİ

Maltepe'nin tarihi Bizans İmparatorluğu'na dayanmaktadır ve bu devirde adının "Bryas" veya Latince adıyla "Urias" olduğu söylenir. Diğer bir bilgiye göre ise Bizanslıların tarihinde "Pelekanon" dur. Bryas adının tarihçiler tarafından Küçükyalı'da eski Akduman Pınarı yakınlarında bulunan Bryas Sarayı harabelerinden aldığı belirtilmekte ise de kesin kanıt yoktur. Bu nedenle bugünkü Maltepe 16.yüzyılda burada kurulmuştur. Bu küçük sınır kasabasının 1509 yılındaki depremde yıkıldığı ve Dragos eteklerinde bulunan ve bu yüzyılda "Obnias" veya "Abrias" adı ile anılan bu kasabanın harabeleri 1540 yılında ünlü Fransız nebetatçısı ve seyyahı "Pierre Gylli" tarafından görülerek tespit edilmiştir. Pelekanon adı üzerinde duran tarihçiler ise 3.Andronikos ile Orhan Gazi arasındaki savaşın (1329-1330) Maltepe ve çevresinde olduğunu söylemektedirler.

Bu görüşün kaynağı ise ünlü tarihçi Hammer'dir. Buna rağmen Pelekanonsavaşı'nı araştıran tarihçi Mırmıroğlu çeşitli kanıtlara dayanarak Pelekanon Savaşının Darıca ile Eskihisar arasındaki Manastır Mevkii'nde olduğunu ileri sürmüştür.

BÜYÜKÇEKMECE TARİHİ

M.Ö. 7. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı Büyükçekmece'nin kurucuları Helenlerdir. M.Ö. 2. yüzyılda Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece Athyra adıyla bilinmekteydi.

Helenlerin ardından Büyük Hun İmparatoru Atilla, M.S. 447'de ordusuyla Çatalca'dan geçip Büyükçekmece'ye girmiş ve Bizans'ı vergiye bağlayarak geri dönmüştür. Avar Türkleri 616'da, Bulgarlar ise Kurum Han komutasında 813'te Çatalca üzerinden İstanbul'a kadar gelmişlerdir. 1090 yılındaysa Peçenekler Büyükçekmece'ye ulaşmışlardır.

Türkler 1357 yılında Bizans deltasına yerleşmişler ancak Çekmece bölgesi uzun bir dönem Bizans egemenliği altında yaşamaya devam etmiştir.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan Büyükçekmece bir sayfiye ve tarım beldesi, ayrıca Bizans ve Osmanlı döneminde orduların konaklama yeri olduğundan bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır. Osmanlı döneminde bir av ve kışlak yeri olarak kullanılan Büyükçekmece'ye özellikle 1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra çok sayıda Türk göçmen yerleşmiştir.

1876 yılında Çatalca Sancağı'na ilçe olarak bağlanan Büyükçekmece, 1926 yılında Çatalca'nın ilçe ilan edilmesiyle birlikte Çatalca'ya bağlı bir bucak yapılmıştır. 1958'de belediye ilan edilen Büyükçekmece, 1987'de Çatalca ilçesinden ayrılarak bağımsız bir ilçe haline gelmiştir.

Büyükçekmece, gerek Bizans gerekse Osmanlı döneminde orduların ve yolcuların geçiş ve konaklama noktası olmuştur. Kimisi günümüze kadar gelmiş, kimisi ise kalıntı ve izleri çoktan yok olmuş kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'ın ünlü köprüsü gibi eserler bu geçit niteliğinin önemli işaretleridir.

Evliya Çelebi, Büyükçekmece'nin 17. yüzyılda Eyüp Kadılığı'na bağlı bir nahiye olduğunu, deniz kenarında harap bir kalesi, bin kadar mamurhanesi, bağları bahçeleri bulunduğunu, kasaba topraklarının vakıf toprakları olduğunu yazar. İmaretinden, medresesinden, gelişkin çarşısından, 11 adet handan, hamamdan ve kervansarayından bahseder.

Günümüzde Büyükçekmece, geçmişinden gelen geçit veya köprü özelliğini korumakla birlikte, gelişen çehresiyle bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihin bize bıraktığı miras ve değerler Büyükçekmece Gölü kıyısında planlanmış Kültür Park içinde uyum içinde korunmaktadır.