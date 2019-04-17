Ekrem İmamoğlu son dakika mazbata aldı mı? İstanbul'da mazbata verildi mi? 2019 İstanbul Belediye Başkanı kim oldu? AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itiraz sonrası İstanbul seçim sonuçlarının kimin kazandığı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da mazbata verildi mi? İstanbul Belediye Başkanı kim oldu, açıklandı mı? İşte İstanbul seçim sonuçları son durum.... Vekiller, seçildiklerine dair bu belgeyi, il seçim kurullarından alıyorlar.. Belgede il seçim kurulu başkanı ve üyelerinin imzası yer alıyor. Mazbatasını alan vekil Meclis'te kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor.

EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA ÇAĞRILDI

Maltepe'de hazırlanan birleştirme tutanaklarının İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna ulaştırılmasının ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasını almak için çağrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun ilerleyen dakikalarda İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NA MAZBATA NE ZAMAN VERİLECEK?

Son dakika haberine göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alıyor. Saat 18:00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de devir teslim töreninin yapılması planlanıyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU: MAZBATAMIZI ALIYORUZ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımında bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den bir çok yetkili isim benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdiler.

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır.

İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi "Roboski İstenmeyen Çocuklar" ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi "Bir Eflatun Ölüm" isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur.

Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı bulunmaktadır.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?

Vekiller, seçildiklerine dair bu belgeyi, il seçim kurullarından alıyorlar.. Belgede il seçim kurulu başkanı ve üyelerinin imzası yer alıyor. Mazbatasını alan vekil Meclis'te kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Ardından milletvekili olduğuna dair kimlik kartını alıyor. Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı'dan beri kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde ifade ediliyor.

MAZBATA NEDİR?

Mazbata, siyasi ya da siyasi olmayan seçimlerde sık sık gündeme geliyor. Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden beri kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' olarak geçiyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

MAZBATA ÖRNEĞİ

İşte sıkça merak edilen mazbata örneği

Muhtarlar mazbatayı nasıl alır?

Resmi Gazete'nin 26 Nisan 145 tarihli ve 5991 nolu Bakanlar Kurulu kararlarına göre muhtarlık seçimlerindeki süreç aşağıdaki gibi işliyor.

Resmi Gazete kararları

Madde 24: Oy pusulalarının toplam bakımından seçim defterindeki imza, mühür ve işaretlere uygun olduğu anlaşıldıktan sonra aşağıdaki şekilde sayılmasına başlanır :

A) Yazısı okunmayan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmayan pusulalar bir tarafa ayrılır.

B) Muhtarlık ve üyelik niteliklerini taşımayan adlar hesaba katılmaz.

C) Muhtarlık için bir kişiden fazla ad yazılmış ise birinciden ve üyelik için (8) kişiden fazla ad yazılmış ise (8) inciden sonrakiler hesaba katılmaz.

D) Seçim pusulalarının sayılması ve sınıflanması bu suretle tamamlandıktan sonra en çok oy kazanandan başlayarak sırasıyla her adayın kaç oy almış olduğu muhtar için ayrı, ihtiyar kurulu üyeleri için de ayrı olmak üzere belirtilir.

E) Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok olan üstün tutulur. Çocuk sayısında eşitlik varsa ad çekme yapılarak adı önce çıkan sırada öne geçer.

F) Muhtarlık oylarının sınıflanmasında en çok oy aldığı anlaşılan, muhtarlığa; ve ihtiyar kurulu üyeliği oylarının sınıflanmasında da en çok oy kazanandan başlayarak dört kişi asıl üyeliğe ve dört kişi de yedek üyeliğe ayrılır.

Muhtar mazbatası nasıl ve nereden alınır?

Madde 25 – Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,

B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı),

E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

F) Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.

Madde 26 – Mahalle muhtarlığı ile ihtiyar kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi il merkezine bağlı yerlerde valinin ve ilçe içindeki yerlerde kaymakamın onamasıyla kesinleşir.

Seçim mazbatası kesinleştikten sonra dosyasında saklanarak tasdikli bir örneği iş gördüğü yerde asılmak üzere muhtara gönderilir. Muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde bu tüzük hükümlerine aykırılık olduğu bir ay içinde seçimi onamaya yetkili makamlar yanında ileri sürülebilir. Gerek bu ve gerek (25) inci maddenin (F) fıkrasına göre böyle bir ileri sürme seçim mazbatasında yazılmış bulunduğu halde bu makamlar tarafından soruşturma yapılarak kağıtları mahallenin bağlı bulunduğu ilçe veya il idare kuruluna verilir.

İdare kurulları bu kağıtları inceleyerek en çok bir ay içinde kararını verir. İdare kurullarının verecekleri bu kararlara karşı her hangi bir makama itiraz edilemez. Karar seçimin bozulması yolunda ise en çok bir ay içinde yeniden seçim yapılır. Bunun için yeni bir seçim komisyonu kurulur. Seçimin bozulması seçim komisyonunun yaptığı hatalara dayanıyorsa komisyon hakkında (31) inci maddenin (Ç) fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 28 – Seçimi onanmayan muhtarın yerine bir ay içinde bir başkası seçilir ve seçimi onanmayan üyelerin yerine kendilerinden sonra oy kazanmış olan yedek üyelerden biri getirilir. Yedek üyelerden de bir veya bir kaçının seçimi onanmamak suretiyle asıl üyeliğe getirilecek yedek üye kalmazsa bir ay içinde boş üyelik sayısınca asıl ve tam sayıda da yedek üye seçimi yapılır. Madde 29 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları görevlerini yapmadıklarında vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı uyarıda bulunurlar. Bu uyarıya aldırmayarak direnenlerin işten eli çektirilerek yerlerine – varsa – geri kalan üyelerden vekil tayin olunur.

İşten el çektirilenler hakkındaki kağıtlar en kısa bir zamanda idare kurulunca incelenerek verilecek karara göre ya görevlerine yeniden başlattırılır veya görevlerine son verilir.

Madde 30 – Muhtarlık ölüm, çekilme, vazifeden çıkarılma, seçimin onanmaması, 45 günden fazla askere alınma gibi sebeplerle veya her hangi başka bir şekilde boş kalırsa, yenisi seçilinceye kadar vali veya kaymakam mahalle ihtiyar kurulu üyelerinden birini muhtarlık görevlerini yapmaya yetkili kılar. Mahalle ihtiyar kurulu üyeliğinde boş yer olursa bu yer yedek üye ile doldurulur. Yedek üye kalmamış bulunursa boşluk sayısınca yeniden seçim yapılır. Yeni seçimler bir ay içinde yapılır.