Kayseri'de muhasebeci Dilek Üstündağ, kadınların gücünü kanıtladı. Aynı apartmanda oturan komşularıyla mahalleyi yönetme kararı aldı. Komşularından seçtiği 8 kadın azasıyla birlikte Köşk Mahallesi'nde muhtarlık yarışına katıldı. 8 kadın azasıyla muhtarlığı kazanarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Muhtar Üstündağ, "Komşularımla sabah kahvesi içerken aday olmaya karar verdik. 31 Mart'ta muhtar ve azalarının tamamı kadın olan Türkiye'deki tek muhtarlık olduk" açıklamasını yaptı.
ALi ALTUNTAŞ
ALi ALTUNTAŞ
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