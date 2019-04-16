İstanbul'da seçim sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İstanbul seçimlerinde düğüm bir türlü çözülmüyor. Binali Yıldırım herkesin merak ettiği oy farkının 12 bin 200 olduğunu açıkladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na 4.170.091 oy, Binali Yıldırım'a ise 4.156.184 oy çıktığı ve aradaki son farkın ise 13.907 olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım bu farkın 12 bin 200 olduğunu söyledi. YSK, bu itirazları ise Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi. Peki 17 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? İstanbul seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar