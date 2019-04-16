17 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? İstanbul seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması gedi. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'la arlarındaki oy farkını açıkladı. İşte İstanbul'da iki isim arasındaki son oy oranı... Yıldırım herkesin merak ettiği oy farkının 12 bin 200 olduğunu açıkladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na 4.170.091 oy, Binali Yıldırım'a ise 4.156.184 oy çıktığı ve aradaki son farkın ise 13.907 olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım bu farkın 12 bin 200 olduğunu söyledi.



Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki son fark ne?

Yıldırım herkesin merak ettiği oy farkının 12 bin 200 olduğunu açıkladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na 4.170.091 oy, Binali Yıldırım'a ise 4.156.184 oy çıktığı ve aradaki son farkın ise 13.907 olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım bu farkın 12 bin 200 olduğunu söyledi.

YSK Maltepe kararını verdi

CHP'nn trazı sonrası YSK'nın saat 10.30'da toplandı. YSK, Sadi Güven başkanlığında toplanarak Maltepe itirazını değerlendirdi ve oyların yeniden sayılmasına gerek olmadığını sadece sayılamayan sandıkların sayılacağını açıkladı.

Maltepe'de oy sayımı sona erdi

İstanbul Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.

Sandık kurulları 12'den 2'ye düşürüldü

İlavelerle 12'ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 10 kurul azaltılarak 2'ye düşürüldü.

İstanbul seçimleri yenilecek mi?

YSK, AK Part'nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe'de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi.

AK Partili Yavuz 3 bavul belgeyle YSK'ya gitti!

AK Partili Yavuz 3 bavul belgeyle YSK'ya gitti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi. "Organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var" dedi.

İstanbul Maltepe'deki sayımlarda sona yaklaşılırken, AK Parti'den İstanbul hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Usulsüzlüklere ilişkin 3 bavul dolusu belge de YSK görevlilerine teslim edildi. 50 sayfalık dilekçesini sunan Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

Son dakika: AK Parti'den YSK'ya İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu sonrası ilk açıklama

İBB seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldik ve belgeleri YSK'ya sunduk. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı.

Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. Geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85.5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu. 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış.

Ne hikmetse, yanına 'Oy kullanamaz' şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almış.

1 MiLYON OYUN AKIBETİ BELİRSİZ

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu olağanüstü itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı:

1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbeti belirsiz

300 binden fazla pusulada belirsizlik var

16 bin pusula eksik

35 bin oy CHP'ye yazıldı

21 bin zihinsel engelli oy kullandı. Ölüler, kısıtlılar ve hükümlüler yerine oy kullanıldı



YSK SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇOK ÖNEMLİ SEÇİM AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım basın mensuplarıyla bir araya geliyor



İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti 29 bin 500 civarı fark ile kazandığını ifade etti. Biz de aynı gece 23:25'te biz kazandığımızı söyledik. Ertesi gün YSK Başkanı açıklama yaptı 27 bin 889 oyla Ekrem İmamoğlu'nun daha önde olduğunu ifade etti.

"YARGISAL SÜREÇ ŞU AN İTİBARIYLA DEVAM EDİYOR"

Böylece sandık sonuçlarına ait ilk bilgilerle birlikte seçim esnasında, seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibeler, yolsuzluklar gibi anormalliklerin de gündeme geldiğini hep beraber gördük. Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Biri seçim günü yapılan işlemler ikincisi de seçim sonrası sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Yargısal süreç şu an itibarıyla devam ediyor. Gerek AK Parti gerek diğer partiler çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu.

2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış 77'si reddedilmiş. CHP 45 itiraz yapmış 4'ü kabul edilmiş. Toplamda 191 bütün Türkiye genelinde seçimlere itiraz olmuş 19'u kabul görmüş 172'si reddedilmiş. 31 Mart'a geldiğimizde toplam 522 itiraz var 13'ü kabul edilmiş, 24'ü kısmen kabul edilmiş. Burada bütün partilerin itirazları var.

İSTANBUL'DA SON OY FARKINI AÇIKLADI

İtiraz süreci seçim kültürümüzde, her seçimde olmuştur. 1946 seçimleri yarı serbest seçimlerdir. O itirazı da CHP yapmıştır. Bugün bu itiraza tahammülsüzlük esasında anlaşılabilir değildir. 2014'te de CHP Ankara seçimlerini hem AYM hem de AİHM'e götürmüştür. Biz hukukun peşindeyiz. Biz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Başta 29 bin olarak açıklanan rakam 12 bin seviyesine çekilmiştir.

İki parti veya iki aday yakın oya rağmen neden aradaki fark benim lehime artmaktadır. Bu sorunun cevabını bekliyorum. Yanlışlık varsa bu her iki aday için de aynı şekilde olması icap eder. Bu şunu gösteriyor, oylar sandıkta iç edilmiştir. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bunlar tespit edebildiklerimiz. Bugüne kadar oyların sadece yüzde 10'u sayılabilmiştir. CHP buna rıza gösterseydi, mutlaka seçimin sonucu böyle olmayacaktı, bu fark kapanacak ve tersine dönecekti. Seçimin bu şekle dönüşmüş olması tatsız bir şey. Sakatlanmış bir seçim sonucu ile başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz. Başkanın güçlü şekilde görev yapması ve İstanbulluların özlediği hizmetlerin yerine getirilmesi bütün İstanbulluların arzusudur, beklentisidir.

YSK işin sahibidir ve seçimle ilgili itirazları tamamiyle YSK yönetmektedir. Neticede bir sona yaklaşmış bulunuyoruz. Maltepe'deki sayım tamamlandığında bu süreçler tamamen bitmiş olacak. Böylece YSK bir karara varmış olacak. Ben bu noktada şunu doğrusu anlayabilmiş değilim, bir tahammülsüzlük var orada. Seçimi kazandık, verin mazbatayı. Seçimi kazandığının kararını sen mi vereceksin? Bugüne kadar onlarca seçim yapıldı, kararını veren yer YSK'dır.

Ben sayın İmamoğlu'nu, değerli rakibimi bu gibi tecrübesiz davranışlara son vermesini ve sükunetle YSK'nın kararını beklemesini bir kez daha tavsiye ediyorum. Seçimle yapılan usulsüzlükler, şaibeler, oy hırsızlıkları ile sınırlı değil, daha birçok yanlışlar var. Büyükçekmece'deki olay mesela. Ne olduğunu tam İstanbul halkı anlayamadı.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.