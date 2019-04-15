İstanbul'da seçim sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İstanbul seçimlerinde düğüm bir türlü çözülmüyor. AK Parti, seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraza hazırlanırken, Maltepe'de dün saat 21:00 itibariyle 1089 sandıktan 913'ünün sayıldığı açıklanmıştı. AK Parti ve MHP, son 400 sandığın sayımına itiraz edince İlçe Seçim Kurulu, sayımların 500'üncü sandıktan itibaren tekrarlanmasına karar verdi. Peki 15 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? İstanbul seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar