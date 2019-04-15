26-27-28 Nisan'da yapılacak kampa bakanlar, milletvekilleri, AK Parti'nin kazandığı 770'in üzerindeki il, ilçe belediye başkanı, il başkanları ve teşkilat üyeleri katılacak. Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayıp, kapanış oturumuyla sona erecek kampta seçim sonuçları, manifestodaki hedefler, ittifakın oy dengeleri, teşkilatta değişim gibi başlıklar ele alınacak. Kampta il, ilçe ve bölgelerden gelen sonuçlar, analizler Erdoğan başkanlığındaki kapalı oturumlarda tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI BELİRLEYECEK

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, bazı teşkilat üyelerinin seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerini birebir dinleyerek, atılması gereken adımları belirleyecek. Kampta, MHP ile kurulan cumhur ittifakının oy oranları ile AK Parti'nin oyları da ayrı ayrı değerlendirilecek. Önümüzdeki dönemde teşkilatta atılacak adımlar, seçim manifestosunda yer alan hedefler de kampta gündeme gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN NABIZ YOKLAYACAK

31 Mart'ta bir önceki seçimlere göre başarısız olan ve kampanya sürecinde sıkıntı yaşanan illeri uyaracak olan Erdoğan, rekor kıran Rize, Konya, Sakarya, Kahramanmaraş gibi illerin teşkilatlarına da teşekkür edecek. Erdoğan'ın kampta olası kabine değişimi ve teşkilatta yenilenme konusunda da nabız yoklayacağı ifade ediliyor. Kampta, süreçte yapılan yanlışlar, kampanya söylemlerinin seçmen tutumuna etkisi, aday tercihlerinin oy oranına yansıması, ekonomide yaşanan gelişmelerin ne kadar etkili olduğu, teşkilatın kampanya performansı ve Erdoğan'ın eleştirdiği anketler de tartışılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirdeki oy dengeleri ile bölgeler bazında ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. Bu açıdan özellikle Doğu ve Güneydoğu'da HDP'den AK Parti'ye yönelen Kürt seçmenin tercihinde hangi faktörlerin etkili olduğu da ele alınacak.