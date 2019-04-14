Türkler dünyayı fethetti. Danimarka, Yıldız Akdoğan'a kilitlendi. Akdoğan, Danimarka Parlamentosu'na giren tek Türkiye kökenli milletvekili olarak ünlendi. Parlamentoya ilk kez 2007 yılında milletvekili olarak giren Sosyal Demokrat Partili Akdoğan, partisi tarafından en geç 17 Haziran'da yapılması gereken seçimlerde Kopenhag'dan yeniden aday gösterildi. Danimarka meclisinde tek yabancı kökenli kadın olduğunu belirten Akdoğan, bunun büyük bir sorumluluk olduğunu ve elinden geldiğince bu sorumluluğu taşımaya çalıştığını söyledi.
- Güncel
- 14.04.2019
- Gazete
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