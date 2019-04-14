Çanakkale Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Birol Arslan, mazbatasını aldı. Önceki başkan CHP'li Ömer Faruk Mutan'dan görevi devraldı. Belediyenin 61 milyon liralık borçlarını yazdığı afişi belediye binasına asarak Mutan'ı kızdırdı.
Arslan şimdi de Mutan'ın isteği ile belediyeye alınan yatı, tasarruf tedbirleri kapsamında satışa çıkardı.
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