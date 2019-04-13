31 Mart'ta yerel seçimler yapıldı. Tartışmalar başladı. TAKVİM de gündeme oturan mazbatayı manşetine taşıdı. Sağduyu çağrısı yaptı. "Son karar YSK'da" diyerek heyeti okurlarına tanıttı.
Ancak nereden talimat aldığı bilinmeyen odaklar, sosyal medyadan TAKVİM'e saldırdı. CHP'li Faik Öztrak da Twitter kuşunun peşine takıldı. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan gazetemizi hedef aldı.
BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK
AK Partili Ömer Çelik: Bu haberi, Danıştay cinayetine örnek vermek büyük bir sorumsuzluktur.
HEPSİNİN AÇIK KİMLİĞİ YSK SİTESİNDE
YSK, üyelerini resmi sitesinde ilan ediyor. Gizli bir şey yok. TAKVİM'i hedefe koyanlar, 1 Nisan 2014 ve 20 Nisan 2017 tarihlerindeki yayınlarında heyet üyelerini zan altında bırakacak haberler yaptı..
Ancak nereden talimat aldığı bilinmeyen odaklar, sosyal medyadan TAKVİM'e saldırdı. CHP'li Faik Öztrak da Twitter kuşunun peşine takıldı. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan gazetemizi hedef aldı.
BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK
AK Partili Ömer Çelik: Bu haberi, Danıştay cinayetine örnek vermek büyük bir sorumsuzluktur.
HEPSİNİN AÇIK KİMLİĞİ YSK SİTESİNDE
YSK, üyelerini resmi sitesinde ilan ediyor. Gizli bir şey yok. TAKVİM'i hedefe koyanlar, 1 Nisan 2014 ve 20 Nisan 2017 tarihlerindeki yayınlarında heyet üyelerini zan altında bırakacak haberler yaptı..
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