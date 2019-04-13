13 Nisan YSK Büyükçekmece ve Maltepe karar ne olacak? Büyükçekmece Maltepe yerel seçim sonuçları nasıl sonuçlandı? Büyükçekmece'de hangi parti kazandı? Soruları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı. AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı.

İSTANBUL'DA SON DURUM NEDİR?

Şimdiye kadar sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8 Yüksek Seçim Kurulu'ndan elde edilen bilgilere göre; şu ana dek sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8. Buna göre; Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404 iken Binali Yıldırım ise 4.156.441 oyla geride kaldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 13.963 oldu.

İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404

Binali Yıldırım ise 4.156.441

Fark: 13.963

YSK'DAN İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KARARI!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele aldı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın ertelenmesi talebinde bulundu. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor...

İSTANBUL YENİDEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe'de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi. Maltepe'de sayım tamamlanacak. Sayım tamamlandıktan sonra İstanbul nihai seçim sonucunu ortaya koyan "İl Birleştirme Tutanağı" düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını alacak. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul'da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK'ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek.

YSK bu başvurunun yapılmasının ardından her iki başvuruyu da birlikte ele alıp İstanbul'da seçimin kaderini belirleyecek nihai kararını verecek.

YSK, AK Parti'nin talebini kabul ederse İstanbul'da seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Ama ret kararı verirse İstanbul'da mevcut sayımının sonucunda ortaya çıkacak tablo, kesin seçim sonucu olacak.

İSTANBUL MALTEPE'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İstanbul'daki seçim tartışmaları sürerken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır" dedi.

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Soylu, "AK Parti itiraz etti, biz tahkikat yapıyoruz. Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var" dedi. Bakan Soylu İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik soruya da "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılması için, ben de sayın Bahçeli'ye katılıyorum" yanıtını verdi

BÜYÜKÇEKMECE TARİHİ

M.Ö. 7. yüzyılda ilk yerleşimin başladığı Büyükçekmece'nin kurucuları Helenlerdir. M.Ö. 2. yüzyılda Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece Athyra adıyla bilinmekteydi.

Helenlerin ardından Büyük Hun İmparatoru Atilla, M.S. 447'de ordusuyla Çatalca'dan geçip Büyükçekmece'ye girmiş ve Bizans'ı vergiye bağlayarak geri dönmüştür. Avar Türkleri 616'da, Bulgarlar ise Kurum Han komutasında 813'te Çatalca üzerinden İstanbul'a kadar gelmişlerdir. 1090 yılındaysa Peçenekler Büyükçekmece'ye ulaşmışlardır.

Türkler 1357 yılında Bizans deltasına yerleşmişler ancak Çekmece bölgesi uzun bir dönem Bizans egemenliği altında yaşamaya devam etmiştir.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan Büyükçekmece bir sayfiye ve tarım beldesi, ayrıca Bizans ve Osmanlı döneminde orduların konaklama yeri olduğundan bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır. Osmanlı döneminde bir av ve kışlak yeri olarak kullanılan Büyükçekmece'ye özellikle 1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra çok sayıda Türk göçmen yerleşmiştir.

1876 yılında Çatalca Sancağı'na ilçe olarak bağlanan Büyükçekmece, 1926 yılında Çatalca'nın ilçe ilan edilmesiyle birlikte Çatalca'ya bağlı bir bucak yapılmıştır. 1958'de belediye ilan edilen Büyükçekmece, 1987'de Çatalca ilçesinden ayrılarak bağımsız bir ilçe haline gelmiştir.

Büyükçekmece, gerek Bizans gerekse Osmanlı döneminde orduların ve yolcuların geçiş ve konaklama noktası olmuştur. Kimisi günümüze kadar gelmiş, kimisi ise kalıntı ve izleri çoktan yok olmuş kervansaraylar, hanlar ve Mimar Sinan'ın ünlü köprüsü gibi eserler bu geçit niteliğinin önemli işaretleridir.

Evliya Çelebi, Büyükçekmece'nin 17. yüzyılda Eyüp Kadılığı'na bağlı bir nahiye olduğunu, deniz kenarında harap bir kalesi, bin kadar mamurhanesi, bağları bahçeleri bulunduğunu, kasaba topraklarının vakıf toprakları olduğunu yazar. İmaretinden, medresesinden, gelişkin çarşısından, 11 adet handan, hamamdan ve kervansarayından bahseder.

Günümüzde Büyükçekmece, geçmişinden gelen geçit veya köprü özelliğini korumakla birlikte, gelişen çehresiyle bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tarihin bize bıraktığı miras ve değerler Büyükçekmece Gölü kıyısında planlanmış Kültür Park içinde uyum içinde korunmaktadır.