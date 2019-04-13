AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalar yaptı: CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var. Eğer YSK kendi parti görüşlerinin lehinde karar verirse doğru karar vermiş oluyor, aleyhine karar verdiğinde YSK'nın baskı altında olduğunu söylüyorlar. Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece saygı gösterelim. Birleştirme tutanakları büyükşehirle ilgili ortaya çıktığı zaman, o süreçten sonra itiraz hakkımız var. 7 gün süremiz var. O itiraz hakkımız ivedilikle, vakit geçirmeden kullanılacaktır.
Hepimiz siyaset yapıyoruz. Vatandaşın önüne kaliteli yaklaşımlarla çıkmalıyız. Büyükçekmece meselesinde söyledikleri gibi ihbara dayanıyor, duydum, birisi kulağıma fısıldadı şeklinde olmaz. Varsa ellerinde belge bunun yargıya intikal ettirilmesi lazım. Ellerinde belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Süreci ne AK Parti ne de CHP yönetiyor. YSK yönetiyor.
Başkan Erdoğan, cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.
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