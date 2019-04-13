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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 14:44

sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu?

sonuçlarına yönelik sayımın Pazar gecesi tamamlanma ihtimali var, gözler Büyükçekmece başvurusunu erteleyen 'ya döndü. Bugün İstanbul seçimlerine ilişkin kamuoyunun dikkati Yüksek Seçim Kurulu'na dönmüş durumda. YSK dün Büyükçekmece'ye ilişkin erteleme kararı vermişti. Gerekçe olarak da sonuçları Büyükçekmece kararının İstanbul'daki sonuçları etkileyebileceği gösterildi. Bugün YSK'nın nasıl bir rota izleyeceği merakla bekleniyor. Peki , saat kaçta açıklanacak? YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? Tüm detaylar haberimizde olacak.

13 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Tüm ilçelerde sayım bugün saat 17.00'ye kadar bitecek. Yüksek Seçim Kurulu'ndan elde edilen bilgilere göre; şu ana dek sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8. Buna göre; Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404 iken Binali Yıldırım ise 4.156.441 oyla geride kaldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 13.963 oldu. İstanbul'da geçersiz oylar ve YSK'nın bazı sandıklar için verdiği tekrar sayım kararı bu hafta sonu nihayetlenecek görünüyor. Peki İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

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