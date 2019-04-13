13 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Tüm ilçelerde sayım bugün saat 17.00'ye kadar bitecek. Yüksek Seçim Kurulu'ndan elde edilen bilgilere göre; şu ana dek sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8. Buna göre; Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404 iken Binali Yıldırım ise 4.156.441 oyla geride kaldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 13.963 oldu. İstanbul'da geçersiz oylar ve YSK'nın bazı sandıklar için verdiği tekrar sayım kararı bu hafta sonu nihayetlenecek görünüyor. Peki İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?