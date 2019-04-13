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Bombacı ’li çıktı

Bombacı HDP’li çıktı
Adana'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümünde devriye gezen polislere yönelik eylem yapılacağı bilgisi üzerine düğmeye basıldı. Recep O. (19), kovalamaca sonrası yakalandı. Üzerinden el yapımı patlayıcı çıktı. Zanlının seçimlerden önce de bürosunda sözde gençlik marşını söylettiği saptandı.

ZİYA RAMOĞLU

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