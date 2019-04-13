Bombacı HDP’li çıktı

Adana'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümünde devriye gezen polislere yönelik eylem yapılacağı bilgisi üzerine düğmeye basıldı. Recep O. (19), kovalamaca sonrası yakalandı. Üzerinden el yapımı patlayıcı çıktı. Zanlının seçimlerden önce de HDP bürosunda sözde PKK gençlik marşını söylettiği saptandı.
ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU
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